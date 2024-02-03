مئات التطبيقات لمستخدمي نظارة آبل الذكية الجديدة

Advertisement

تزامنا مع طرحها لنظارة Vision Pro الذكية، أعلنت آبل أنها ستوفر أكثر من 600 تطبيق لمستخدمي هذه النظارة.وأشارت آبل في مواقعها الرسمية إلى أن مستخدمي Vision Pro، وإضافة لمواقع مشاهدة الأفلام والفيديوهات المعروفة، سيتوفر لهم تطبيق +Disney الذي سيمكنهم من مشاهدة أفلام IMAX بتقنية 2D و3D، وسيعرض المحتوى بدقة 4K مع دعم تقنيات Dolby Atmos التي توفر أصواتا مميزة.وسيتوفر لمستخدمي النظارة المشتركين بخدمات +Apple TV أيضا تطبيقات لمشاهدة المباريات الرياضية مثل تطبيق NBA، وتطبيقات لمشاهدة الإحصائيات الرياضية.ويمكن لمالكي Vision Pro الاستفادة من تطبيق Red Bull TV الذي سيعرض لهم صورا ثلاثية الأبعاد أثناء المباريات الرياضية، وسيحصلون على تطبيق Vision الذي يوفر صورا ثلاثية الأبعاد لملاعب الغولف أيضا.