Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مئات التطبيقات لمستخدمي نظارة آبل الذكية الجديدة

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1160314-638425790330893333.jpg
Doc-P-1160314-638425790330893333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزامنا مع طرحها لنظارة Vision Pro الذكية، أعلنت آبل أنها ستوفر أكثر من 600 تطبيق لمستخدمي هذه النظارة.

وأشارت آبل في مواقعها الرسمية إلى أن مستخدمي Vision Pro، وإضافة لمواقع مشاهدة الأفلام والفيديوهات المعروفة، سيتوفر لهم تطبيق +Disney الذي سيمكنهم من مشاهدة أفلام IMAX بتقنية 2D و3D، وسيعرض المحتوى بدقة 4K مع دعم تقنيات Dolby Atmos التي توفر أصواتا مميزة.
Advertisement

وسيتوفر لمستخدمي النظارة المشتركين بخدمات +Apple TV أيضا تطبيقات لمشاهدة المباريات الرياضية مثل تطبيق NBA، وتطبيقات لمشاهدة الإحصائيات الرياضية.

ويمكن لمالكي Vision Pro الاستفادة من تطبيق Red Bull TV الذي سيعرض لهم صورا ثلاثية الأبعاد أثناء المباريات الرياضية، وسيحصلون على تطبيق Vision الذي يوفر صورا ثلاثية الأبعاد لملاعب الغولف أيضا.
 
وبإمكان مالكي النظارة الاستفادة من تطبيقات Magic Keyboard وTrackpad، إضافة إلى تطبيقات Zoom وMicrosoft Teams وSlack وNotion و Todoist والعديد من التطبيقات المتنوعة الأخرى. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:05 | 2024-02-03
07:21 | 2024-02-03
05:37 | 2024-02-03
03:00 | 2024-02-03
01:00 | 2024-02-03
23:00 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24