جيلي تطلق أقمارًا صناعية للسيارات الذاتية القيادة

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قالت جيلي لصناعة السيارات إنها أطلقت أحد عشر قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض، وذلك في إطار توسيع قدرتها على توفير الملاحة الدقيقة للمركبات الذاتية القيادة.وأقلعت مجموعة الأقمار الصناعية من فئة Geely-02 محمولة على متن صاروخ حامل من فئة Long March-2C.وأوضحت الشركة الصينية المعروفة بخطواتها الجريئة في صناعة السيارات أنها أطلقت الأقمار الصناعية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد.وقالت جيلي إنها تتوقع إطلاق 72 قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2025، وتخطط للحصول على كوكبة مكونة من 240 قمرًا صناعيًا.وتعد هذه بمنزلة عملية الإطلاق الثانية للشركة، إذ أطلقت الدفعة الأولى من أقمارها الصناعية في شهر يونيو 2022 بهدف إحداث ثورة في كيفية التنقل والاتصال في مختلف قطاعات حياتنا الرقمية.