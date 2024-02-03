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تكنولوجيا وعلوم

جيلي تطلق أقمارًا صناعية للسيارات الذاتية القيادة

Lebanon 24
03-02-2024 | 15:03
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قالت جيلي لصناعة السيارات إنها أطلقت أحد عشر قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض، وذلك في إطار توسيع قدرتها على توفير الملاحة الدقيقة للمركبات الذاتية القيادة.

وأقلعت مجموعة الأقمار الصناعية من فئة Geely-02 محمولة على متن صاروخ حامل من فئة Long March-2C.
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وأوضحت الشركة الصينية المعروفة بخطواتها الجريئة في صناعة السيارات أنها أطلقت الأقمار الصناعية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

وقالت جيلي إنها تتوقع إطلاق 72 قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2025، وتخطط للحصول على كوكبة مكونة من 240 قمرًا صناعيًا.

وتعد هذه بمنزلة عملية الإطلاق الثانية للشركة، إذ أطلقت الدفعة الأولى من أقمارها الصناعية في شهر يونيو 2022 بهدف إحداث ثورة في كيفية التنقل والاتصال في مختلف قطاعات حياتنا الرقمية.
 
وبالإضافة إلى دعم تحديد الموقع بدقة عالية للسيارات الذاتية القيادة، فإن شبكة الأقمار الصناعية تخدم أيضًا وظائف تجارية أخرى، مثل مزايا الاتصال للإلكترونيات الاستهلاكية.

وقالت الشركة إن الأقمار الصناعية تحتوي وظائف استشعار من بعد تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتوفر تصويرًا واضحًا عالي الدقة للاستشعار من بعد من مسافة تتراوح بين متر واحد وخمسة أمتار، مما يعد بإعادة تعريف الدقة في القيادة الذاتية وخارجها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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