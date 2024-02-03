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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تواصل تطوير خاتمها الذكي Galaxy Ring
Lebanon 24
03-02-2024
|
15:08
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ظهر الخاتم الذكي القادم من سامسونغ المسمى Galaxy Ring في قسم أدوات البطارية في تطبيق Samsung Good Lock مع أجهزة الشركة الأخرى.
وتستعد العملاقة الكورية الجنوبية لإطلاق المنتج الجديد القابلة للارتداء.
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وروجت سامسونغ رسميًا لهذا الخاتم الذكي وعرضته في حدث Unpacked الأخير دون الخوض في تفاصيل تتعلق بمزاياه أو تفاصيل الإطلاق.
ويشير الاكتشاف الأخير داخل تطبيق Samsung Good Lock إلى التطوير المستمر، مما يثير تكهنات بخصوص احتمال كشف النقاب عنه في وقت لاحق من عام 2024.
وتؤكد لقطة الشاشة التي التقطها أحد مستخدمي منصة ريديت قائمة Galaxy Ring بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي يمكن ارتداؤها.
ويدرج تطبيق Samsung Good Lock الخاتم الذكي Galaxy Ring من بين الأجهزة التي يمكنك من خلالها عرض حالة البطارية عبر واجهة المستخدم باستخدام أداة مصغرة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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