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تكنولوجيا وعلوم

في العام 2028.. إليكم ما ستطرحه "آبل" في الأسواق

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:00
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ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل تقلص طموحاتها في مجال صناعة السيارات، لتكتفي بتطوير سيارة كهربائية.
وتعتزم الشركة طرح مركبتها الجديدة في العام 2028، وذلك بعد سنوات من الشائعات التي أحاطت بالمشروع السري للشركة الأمريكية في مجال السيارات.
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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن آبل لم يعد لديها خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة، وأنها تخطط لتطوير مجموعة متنوعة من تقنيات مساعدة السائق إلكترونياً.
ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن تغيير استراتيجية آبل جاءت خلال اجتماع ضم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تيم كوك ومدير المشروع كيفين لينش.
ويقال إن آبل التي قدمت أول نماذج اختبارية لشركائها المحتملين في صناعة السيارات منذ سنوات، وبعد ذلك قررت بدلاً من ذلك التركيز أولاً على تطوير برمجيات القيادة الذاتية.
والشيء الوحيد المعروف بشكل مؤكد حالياً هو أن آبل تقوم باختبار سيارات تم تحويلها إلى سيارات ذاتية القيادة على الطرق في منطقة سيلكون فالي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم تعيين دوج فيلد المدير السابق في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا مديراً للمشروع الذي يجري هذه التجارب في آبل، ثم انضم إلى شركة فورد لصناعة السيارات في عام 2021، ليكون مسؤولاً عن  قطاع السيارات الكهربائية.
وكان أحد أسباب رحيل فيلد عن آبل الشكوك التي أحاطت بالمشروع في الشركة.
وبحسب بلومبرغ، فإن الشركة عملت على مدى سنوات لتطوير تكنولوجيا القيادة، بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية للسيارات. وحالياً، فإن داخل الشركة هو الانتهاء من تطوير نموذج اختباري كامل لسيارة مع مستهدفات مخفضة.
وتتواصل آبل حالياً مع شركاء إنتاج محتملين في أوروبا لتنفيذ خطتها الجديدة الرامية إلى إنتاج سيارة كهربائية.
وبحسب التقارير الإعلامية، لم تكن آبل تريد طرح سيارتها الكهربائية في السوق قبل الانتهاء من تطوير برمجيات القيادة الذاتية على نطاق واسع.

وبعد ذلك، أدركت الشركة أنها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف في المستقبل المنظور لذلك قررت التركيز على طرح سيارة كهربائية أولاً. (24)
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