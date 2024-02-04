أعادت الحركة لمريض مشلول.. شريحة تنافس Neuralink وهذا ما يمّيزها

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نجحت شريحة عصبية صينية في اعادة بعض القدرات الحركية لمريض مشلول، منافسة بذلك شريحة Neuralink المماثلة التي ابتكرها إيلون ماسك.وأعلن فريق من العلماء في جامعة "تسينغهوا" في بكين عن نجاح أول اختبار بشري للواجهة الإلكترونية العصبية.وساعد جهاز للتحليل اللاسلكي للنبضات الكهربائية الواردة من الدماغ رجلا مشلولا على أداء بعض الوظائف الحركية بيديه بشكل مستقل. وقال المطوّرون إن أجهزتهم أقل تدخلا من شركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك، ويقضي استخدامها المحتمل أيضا بتوسيع القدرات المعرفية البشرية في المستقبل.ووفقاً للمطورين، فإن أجهزتهم "بحجم قطعتين نقديتين" يمكن أن تجمع بين قدرات الذكاء البشري والكمبيوتر.