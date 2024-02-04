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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ وسيسكو تطلقان شاشة عملاقة للمؤتمرات

Lebanon 24
04-02-2024 | 13:59
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أعلنت شركة سامسونغ عن إصدار شاشة ضخمة جديدة، بالتعاون مع شركة سيسكو، خلال حدث “الأنظمة المتكاملة في أوروبا” 2024 في برشلونة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لأعمال العرض المرئي في شركة سامسونغ، إن الشاشة الجديدة، ستمكن الموظفين من الحصول على بيئة عمل مريحة تجعل المستخدمين يشعرون بأنهم يجلسون في نفس الغرفة مع زملائهم أثناء الاجتماعات. 
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تتميز شاشة “سمارت سينغاج QPD-5K” بحجم كبير يصل إلى 105 بوصة، يوفر رؤية بانورامية للمستخدمين. وتدعم الشاشة نوافذ متعددة لعرض المزيد من المعلومات، وهي متوافقة مع سلسلة “رووم بار” و”رووم كيت” من سيسكو، والتي تمكن المستخدمين من دمج الكاميرات والصوت، وجميع إمكانيات مؤتمرات الفيديو الضرورية الأخرى. كما أن شاشة QPD-5K الجديدة مدعومة بنظام التشغيل “تايزن” من سامسونغ. 
وعلى الرغم من أن الشركة أسقطت نظام التشغيل المستند إلى “لينوكس” من هواتفها الذكية وأجهزتها القابلة للارتداء في عام 2021، وأغلقت متجر تطبيقات “تايزن” في نهاية ذلك العام، إلا أنها تواصل تحديثه مرتين سنوياً لاستخدامه على أجهزة التلفزيون الذكية وشاشات B2B. وقد قامت بإطلاق التحديث الأخير “Tizen 8.0 Public M2” في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، ولكن نظراً لحجم وإمكانيات شاشة QPD-5K، فمن المتوقع أن يكون سعرها مرتفعاً، وفق ما أورد موقع “تيك رادار” الإلكتروني.
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