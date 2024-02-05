ريلمي تطلق هواتف ذكية جديدة بتصميم متفرد

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أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق سلسلة الهواتف الذكية برو12 (12 Pro) الجديدة من الفئة المتوسطة، التي تمتاز بتصميم متفرد ومعالجات كوالكوم حديثة، وشاشة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.وأوضحت الشركة الصينية أن الهواتف الذكية برو12 وبرو12+ الجديدة تعتمد على أسلوب التصميم نفسه، الذي طُوّر من خلال التعاون مع مصمم ساعات فاخرة، ويمتاز بوحدة الكاميرا المستديرة ذات الإطار الذهبي، مع الملمس الجلدي على الجانب الخلفي المستوحى من أساور الساعات التقليدية.وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي ريلمي برو12+ الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 7 إس جين 2 (Snapdragon 7s Gen 2) بمعمارية 4 نانومتر، وشاشة أومليد (AMOLED) قياس 6.7 بوصات وبدقة وضوح 2412 * 1080 بيكسل، وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى 950 نيت، ودمجت الشركة الصينية مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة بشكل غير ظاهر.وتروّج شركة ريلمي للهاتف الذكي الجديد من خلال وحدة الكاميرا الثلاثية على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا المقربة بدقة 64 ميغابيكسل مع مستشعر O قياس ½ بوصة، وتقريب بصري 3X.وتعمل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، التي يُعاد شحنها عن طريق منفذ يو إس بي – سي (USB-C) بقدرة تصل إلى 67 واط.ويعتمد إصدار ريلمي برو12 الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 6 جين 1 (Snapdragon 6 Gen 1) مع كاميرا مقربة بدقة 32 ميغابيكسل، وكاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، ومستشعر سوني وزووم بصري 2X.وتعتمد هواتف ريلمي الجديدة على نظام التشغيل ريلمي يو آي 5.0 (Realme UI 5.0)، الذي يستند إلى نظام تشغيل غوغل أندرويد 14.(الجزيرة نت)