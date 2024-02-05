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تكنولوجيا وعلوم

فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد V30

Lebanon 24
05-02-2024 | 03:23
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أعلنت شركة فيفو الصينية هاتفها الجديد V30، وهو هاتف ذكي مميز متوسط المواصفات يحمل التصميم نفسه الخاص بهاتف S18 مع ترقية لنظام التصوير.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أمولد بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع عالٍ يبلغ 2800 شمعة، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10.
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ويعمل هاتف فيفو V30 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 3 المصنع بتقنية معالجة قدرها 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزينية قدرها 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وتعد فيفو بأربع سنوات من دعم النظام بالتحديثات.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية، واحدة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس  OmniVision OV50E تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، والأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

ويحتوي هاتف فيفو V30 على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها حتى 1600 دورة شحن قبل أن تهبط سعتها بنسبة قدرها 20%، مما يعني أن البطارية يمكنها أن تحافظ على 80% من سعتها الأصلية بعد مرور أربع سنوات من الاستخدام، وهو أمر جيد للغاية مقارنة بباقي الهواتف الذكية. وتدعم البطارية الشحن السريع مع شاحن قوته 80 واطًا يمكنه شحن البطارية كاملةً في غضون 48 دقيقة، وفقًا لما ذكرته فيفو.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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