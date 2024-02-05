غوغل تعتزم إطلاق تطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي

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تخطط شركة غوغل لإطلاق تطبيق جديد يقدم للمستخدمين مزايا الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة، وفقًا لتسريبات جديدة.وتعتزم الشركة أيضًا إدخال تعديلات كبرى على مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “بارد” Bard في وقتٍ قريب، وأبرزها تغيير اسمه إلى “جيميني” Gemini، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور الذي قدمته غوغل نهاية العام الماضي، وبدأت إدماجه في بعض منتجاتها، ومنها مساعد “بارد” نفسه.وتنوي غوغل إتاحة التطبيق باسم “جيميني” Gemini على أن تطلقه أولًا لنظام التشغيل أندرويد، علمًا بأن مساعد “بارد” Bard يُستخدم فقط منذ إطلاقه عبر موقع الويب المخصص له “Bard.google.com“.وتُعد تلك الخطوة متوقعة من غوغل بعد المدة التجريبية التي أتاحت فيها مساعدها الشخصي بارد لمدة تقترب من عام كامل، وفي ظل توفر العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستخدمين، وأشهرها تطبيق ChatGPT من شركة OpenAI الذي أُطلق منتصف العام الماضي، وتطبيق Copilot الذي أطلقته مايكروسوفت حديثًا.وستتيح غوغل كافة المزايا الأساسية في تطبيق “جيميني” Gemini المنتظر على نحو مجاني لكافة المستخدمين، كما ستوفر اشتراكًا مأجورًا لنموذج جميني المتقدم Gemini Advanced، الذي يساعد في تنفيذ المهام على نحو سريع بكفاءة عالية، كما سيُعطى المشتركون إمكانية الوصول إلى نموذج “ألترا” Ultra 1.0 من جيميني، للقيام بمهام معقدة للغاية مثل البرمجة، والتفكير المنطقي، واتباع التعليمات الدقيقة، وسيتوفر في أكثر من 150 دولة حول العالم.(البوابة العربية للأخبار التقنية)