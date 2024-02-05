إكتشاف "أرض هائلة" على بعد 137 سنة ضوئية من الأرض

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اكتشفت وكالة ناسا "أرضا هائلة"، تبعد 137 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للسكن، والتي يمكن أن تكون مرشحا واعدا للحياة.ويطلق على الكوكب الخارجي اسم TOI-715 b، وهو أكبر بمقدار 1.5 مرة من الأرض، ويدور حول نجم صغير أحمر يمكن أن تنبعث منه درجة الحرارة المناسبة لتكوين الماء السائل على سطح الكوكب، وهو عنصر رئيسي لدعم الحياة.والكواكب الخارجية هي عوالم تقع خارج نظامنا الشمسي وقد تمت دراستها منذ عام 2018 بواسطة أدوات، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا "JWST"، ما يسمح لعلماء الفلك ليس فقط باكتشاف عوالم جديدة ولكن أيضا بالكشف عن بعض خصائصها الجوهرية.وتم إطلاق القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة "TESS" قبل ست سنوات لمراقبة هذه الكواكب التي تدور حول نجوم مثل شمسنا.واستخدم فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة برمنغهام مجموعة من التلسكوبات الأرضية لتضييق نطاق موقع TOI-715 b بمجرد أن أرسل TESS أدلة على وجوده.ووجد الفريق أن مدار TOI-715 b ضيق، ما يعني أنه يكمل مدارا واحدا كل 19 يوما.ومع ذلك، فهذا يعني أيضا أن جانبا واحدا من الأرض الفائقة يواجه دائما نجمه، ما يعني أن اختلافات درجات الحرارة قد تختلف بشكل كبير بحسب الموقع، ويؤثر على المناخ والطقس.ويدور TOI-715 b حول قزم أحمر، وهو أصغر حجما وأكثر برودة من الشمس. وبحسب ناسا فإن هذه النجوم معروفة بأنها "أفضل رهان للعثور على كواكب صالحة للسكن".وأضافت الوكالة: "هذه الكواكب لها مدارات أقرب بكثير من تلك التي تدور حول نجوم مثل شمسنا، ولكن لأن الأقزام الحمراء أصغر حجما وأكثر برودة، يمكن للكواكب أن تتجمع بشكل أقرب وتظل بأمان داخل المنطقة الصالحة للسكن للنجم".وقد يأوي نفس النظام أيضا كوكبا ثانيا بحجم الأرض.ووفقا للعلماء، فإنه إذا تمكنوا من تأكيد وجود الكوكب الثاني الشبيه بالأرض ضمن مدار TOI-175 b، فسيكون أصغر كوكب في المنطقة الصالحة للسكن اكتشفه TESS حتى الآن.وقالت ناسا: "ينضم الكوكب TOI-175 b إلى قائمة كواكب المنطقة الصالحة للسكن والتي يمكن فحصها عن كثب بواسطة تلسكوب جيمس ويب، وربما حتى بحثا عن علامات على وجود غلاف جوي".وعلى الرغم من أن اكتشافات الأرض الهائلة فريدة من نوعها من عدة جوانب، إلا أن الكواكب الخارجية في حد ذاتها ليست غير عادية، وقد اكتشفت وكالة ناسا أكثر من 5 آلاف من هذه الكواكب وأكدت أنه من المحتمل وجود أكثر من تريليون كوكب خارجي في درب التبانة وحدها. (روسيا اليوم)