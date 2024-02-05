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تكنولوجيا وعلوم

أرتيمييف ينال وسام "غاغارين"

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:33
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "غاغارين" لرائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة الروسية:" منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام غاغارين لرائد الفضاء وبطل روسيا، أوليغ أرتيمييف. تم ترشيح أرتيمييف للجائزة لمساهمته الكبيرة في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، ولشجاعته التي أظهرها خلال رحلته الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية". (روسيا اليوم)
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