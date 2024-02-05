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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تدعم المحتوى الإخباري المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:00
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قالت شركة مايكروسوفت، الاثنين، إنها تتعاون مع منصة سيمافور الإعلامية وغيرها من المؤسسات الإخبارية لمساعدة الصحفيين على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى.

 

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها إنها ستساعد المؤسسات على تحديد وتحسين الإجراءات والسياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جمع الأخبار وفي أنشطة أخرى بالقطاع.

 
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وقالت سيمافور إنها ستطلق نشرة للأخبار العاجلة تحمل اسم (سيجنالز) يمكن للصحفيين استخدامها بمساعدة أدوات من شركتي أوبن إيه.آي ومايكروسوفت لتزويد القراء بالتحليلات والرؤى حول القصص الإخبارية العاجلة.

 

وأعلنت مايكروسوفت عن أنشطة تعاون مع مؤسسات إخبارية منها كلية كريج نيومارك لخريجي الصحافة بنيويورك، ورابطة أونلاين نيوز ومؤسسة جراوند تروث بروجكت وذلك لاستكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها وفي غرف الأخبار.

( سكاي نيوز)
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