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تكنولوجيا وعلوم

هوندا تكشف عن سيارتين نموذجيتين كهربائيتين

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:00
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كشفت شركة "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات عن سيارتين نموذجيتين، تندرجان ضمن سلسلة زيرو (ZERO) الكهربائية من هوندا والتي ستطرح في الأسواق عام 2026.

 

وجاء الكشف عن السيارتين خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إيه إس" (CES) 2024 المقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أجرى برنامج "حياة ذكية" تغطية خاصة له.

 

والسيارتان الكهربائيتان بالكامل هما، "هوندا صالون" و"سبايس هوب"، وهي الأكبر حجما والمتعددة الاستخدامات.

 

ويتميز نموذج سيارة صالون بأنه يرتكز على منصة كهربائية خاصة من هوندا، ويأتي بتصميم رياضي مستقبلي وهيكل منخفض ومقصورة داخلية توفر مساحة داخلية فسيحة، مع باب يفتح للأعلى للمقاعد الأمامية والخلفية.

 

كما تضم المقصورة الداخلية، وهي بسيطة التصميم، لوحة عدادت تمتد من الزاوية اليمنى حتى الزاوية اليسرى.

 

ولم تقدم الشركة اليابانية أي مواصفات بخصوص مدى السير أو الأداء، لكنها تقول إن طراز صالون سيستخدم مواد مستدامة قابلة للتجديد في الداخل والخارج.

 

أما "سبايس هوب"، فهي عبارة عن حافلة كهربائية تتميز بتصميم فضائي مستقبلي مع الكثير من الواجهات الزجاجية.

 

وتعد الشركة بأن مركباتها الكهربائية من سلسلة "زيرو "ستأتي بقدرات متقدمة في القيادة الآلية وتكنولوجيا الاتصال، بالإضافة إلى تحسين الأداء وكفاءة البطارية.

 
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( الجزيرة)
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