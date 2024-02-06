خبر سار لعشاق روبلوكس.. هذا ما سيحدث للغات المُستخدمة داخل اللعبة

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صممت روبلوكس نموذجًا للذكاء الاصطناعي يترجم الدردشات النصية بسرعة كبيرة لدرجة أن المستخدمين قد لا يلاحظون أنه يترجم رسائل اللاعبين الآخرين.وتخدم المنصة حاليًا أكثر من 70 مليون مستخدم نشط يوميًا، ويتخذ فريق التطوير الآن خطوة أخرى إلى الأمام من أجل تعزيز المجتمع الضخم عن طريق توفير ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي بالذكاء الاصطناعي لربط اللاعبين حول العالم.ويعمل مترجم الدردشة بالذكاء الاصطناعي مع 16 لغة، ويشمل ذلك الإنجليزية والفرنسية واليابانية والتايلاندية والبولندية والفيتنامية، بالإضافة إلى تعرف اللهجات العامية واختصارات المنصة.وقال دان ستورمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في روبلوكس إن الهدف هو جعل مستخدمي المنصة يشعرون بالراحة عند التعامل مع بعضهم بعضًا من خلال السماح لهم بفهم ما يقولونه.ويترجم المترجم تلقائيًا الدردشات، مع أنه يمكن للمستخدمين النقر فوق الأيقونة من أجل رؤية الرسالة الأصلية.وقال ستورمان: "ازدياد التفاعل يرتفع عندما يتحدث المستخدمون أو يتفاعلون مع الآخرين بلغتهم الخاصة، وأخذنا هذا المفهوم في الحسبان وأزلنا الحواجز اللغوية من خلال الترجمة الآلية".وبدأت روبلوكس ببناء نموذج لغوي كبير مدرب على البيانات الداخلية المتاحة للجمهور، حيث تم وضعه ضمن بيئة تدير تطبيقات ترجمة متعددة، إذ يكون كل تطبيق خبيرًا في لغة واحدة، ما سمح للمنصة بتوفير الموارد دون الحاجة إلى إنشاء نموذج لغوي كبير منفصل لكل لغة.وأوضح ستورمان أن إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي لترجمة الدردشة لا تغير شيئًا في عملية الخصوصية والأمان، وتظل الكلمات الممنوعة ممنوعة.وتعمل روبلوكس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تحسين تجربة المستخدم، وطرحت في العام الماضي مساعد الذكاء الاصطناعي للمطورين.ويترجم المترجم تلقائيًا أصول الصور إلى اللغة الافتراضية للمستخدم، مثل الكلمات الموجودة على المباني.(البوابة العربية للأخبار التقنية)