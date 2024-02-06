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يعاني مشترو نظارة الرأس فيجين برو الجديدة من آبل مشكلة كبيرة إذا فقدوا رمز المرور.وتخبر الشركة المستخدمين الذين نسوا رمز المرور أنه يجب إحضار الجهاز إلى المتجر أو إرساله بالبريد إلى خدمة العملاء إذا كانوا يريدون تشغيله مرة أخرى.وتمسح آبل كافة المحتويات الموجودة ضمن نظارة فيجين برو وتعيد تعيين رمز المرور مرة أخرى.وتعد هذه المشكلة واحدة من العقبات المتعلقة بالجهاز الذي يبلغ سعره 3500 دولار التي تواجهها خدمة العملاء.وكان موظفو خدمة العملاء في الشركة يجيبون عن أسئلة المستخدمين بخصوص إعداد المعرف البصري Optic ID، وهي ميزة لمسح قزحية العين من أجل تسجيل الدخول إلى الجهاز.وقد تكون مشكلة رمز المرور محبطة، إذ تتعطل فيجين برو عندما يدخل العملاء رمز المرور غير الصحيح عدة مرات.وإذا كان المستخدمون غير قادرين على تذكر رمز المرور بعد مدة الانتظار، فإنهم يحتاجون إلى إرسال النظارة مرة أخرى إلى آبل لإعادة تعيينه، وفقًا للإرشادات المقدمة لموظفي خدمة العملاء في الشركة.ولا تظهر مثل هذه المشكلة في منتجات آبل الأخرى، إذ تتمتع الساعة الذكية للشركة على سبيل المثال بآلية تتيح للمستخدمين إعدادها مرة أخرى في حال نسيان رمز المرور.ومن المحتمل أن تجري آبل تغييرات برمجية في المستقبل القريب من شأنها أن تسمح بإعادة تعيين رمز المرور دون الحاجة إلى إعادة المنتج مرة أخرى.(البوابة العربية للأخبار التقنية)