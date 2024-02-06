20 عاما على إطلاق "فيسبوك".. هكذا تغيّر على مدى عقدين!

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بلغ عمر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي غيّر العالم، "فيسبوك"، 20 عاما يوم 4 شباط 2024,وفي هذين العقدين، تحول مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، من صبي مهووس إلى ملياردير في وادي السيليكون. وشهد المنتج الذي ابتكره تحولا مذهلا بالقدر نفسه.وقد تأسس "فيسبوك" في 4 شباط 2004، وفي ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل مكان "الفيسبوك" الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد.ولكن، بالمقارنة مع النسخة الحديثة من الموقع، قد يبدو الموقع في بداياته مجردا تماما، حيث لم يكن هناك ملف أخبار ولا جدول زمني أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.وعندما تم إطلاق "فيسبوك" لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني @harvard.edu حتى يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضا، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج.ولم يصبح الموقع متاحا لعامة الناس حتى عام 2006، ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 13 عاما الاشتراك لأول مرة.ولكن، في تلك السنوات بين تأسيس الموقع والانفتاح على الجمهور، تم إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة، وأسقط "فيسبوك" "الـ" التعريف من اسمه بعد شراء النطاق facebook.com مقابل 200 ألف دولار.ووقع التغيير الكبير الآخر في 5 شباط 2006، أي قبل 20 يوما فقط من فتح "فيسبوك" للعالم، حيث أضاف الموقع النسخة الأولى من ملف الأخبار.وبهذا التغيير، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها "فيسبوك" أكثر من مجرد مجموعة من الملفات الشخصية والمجموعات.وكان هناك ميزة كلاسيكية أخرى قد تتذكرها من عصر "فيسبوك"، وهي زر النكز.وفي صفحة الأسئلة الشائعة المبكرة من عام 2005، قال "فيسبوك" إن زر النكز تم إنشاؤه لأننا "اعتقدنا أنه سيكون من الممتع إنشاء ميزة ليس لها غرض محدد ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك".هذه الميزة التي لا طائل من ورائها، أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين، أو إرسال موجة من النكزات الرقمية.وكان 2008 عام التطورات المميزة لـ"فيسبوك"، حيث أطلقت الشركة خدمة Facebook Chat، خدمة المراسلة التي طوّرت إلى نسخة Messenger.أما في عام 2009، حصلت الصفحة الرئيسية على بعض التحديثات التجميلية وبدأ تحديث الجدول الزمني في الوقت الفعلي.