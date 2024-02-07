"روبلوكس" تطلق الترجمة الفورية لأحاديث اللاعبين إلى 16 لغة

أطلقت الشركة الرائدة في مجال الألعاب "روبلوكس" ميزة الترجمة الفورية للدردشة داخل منصتها إلى 16 لغة، ما يسمح للاعبين بالتواصل بسلاسة باستخدام لغتهم المفضلة، وهو ما يعد تقدماً كبيراً في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الألعاب.

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وأشاد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "روبلوكس" دانيال ستورمان، بالتقدم الذي تحقق في مجال الترجمة الفورية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى على نطاق واسع.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، كان لدى روبلوكس أكثر من 70 مليون مستخدم يتواصلون ويتحدثون يومياً. ومع وجود رسالة دردشة واحدة من كل ثلاث رسائل تتطلب الترجمة، فإن إضافة الترجمات الفورية للدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعالج حاجة كبيرة عند المستخدمين.

وعلى سبيل المثال، يمكن للاعب في فرنسا كتابة رسالة باللغة الفرنسية، وسيراها المستخدم الذي يتحدث الإنجليزية بالإنجليزية، بينما يقرأ المستخدم الذي يتحدث الألمانية ويستجيب بالألمانية في نفس الوقت.

ويشير بيان "روبلوكس" على موقع الشركة الإلكتروني إلى أن اللغات التي ستكون مدعومة الآن بالترجمة الفورية إلى جانب اللغة الإنجليزية تتألف من 15 لغة، من بينها الصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية والتركية، ولكن دون اللغة العربية حتى الآن.