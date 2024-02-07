Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"روبلوكس" تطلق الترجمة الفورية لأحاديث اللاعبين إلى 16 لغة

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1161547-638428938526243002.jpg
Doc-P-1161547-638428938526243002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الشركة الرائدة في مجال الألعاب "روبلوكس" ميزة الترجمة الفورية للدردشة داخل منصتها إلى 16 لغة، ما يسمح للاعبين بالتواصل بسلاسة باستخدام لغتهم المفضلة، وهو ما يعد تقدماً كبيراً في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الألعاب.
Advertisement
وأشاد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "روبلوكس" دانيال ستورمان، بالتقدم الذي تحقق في مجال الترجمة الفورية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى على نطاق واسع.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، كان لدى روبلوكس أكثر من 70 مليون مستخدم يتواصلون ويتحدثون يومياً. ومع وجود رسالة دردشة واحدة من كل ثلاث رسائل تتطلب الترجمة، فإن إضافة الترجمات الفورية للدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعالج حاجة كبيرة عند المستخدمين.
وعلى سبيل المثال، يمكن للاعب في فرنسا كتابة رسالة باللغة الفرنسية، وسيراها المستخدم الذي يتحدث الإنجليزية بالإنجليزية، بينما يقرأ المستخدم الذي يتحدث الألمانية ويستجيب بالألمانية في نفس الوقت.
ويشير بيان "روبلوكس" على موقع الشركة الإلكتروني إلى أن اللغات التي ستكون مدعومة الآن بالترجمة الفورية إلى جانب اللغة الإنجليزية تتألف من 15 لغة، من بينها الصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية والتركية، ولكن دون اللغة العربية حتى الآن. 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:52 | 2024-02-06
23:00 | 2024-02-06
15:00 | 2024-02-06
12:00 | 2024-02-06
10:02 | 2024-02-06
07:58 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24