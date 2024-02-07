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تكنولوجيا وعلوم

"ألايفكور" تخسر دعوى سرقة حقوق الملكية المقدمة بوجه "آبل"

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:01
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أصدر قاضي المقاطعة الأميركية جيفري وايت في أوكلاند، بولاية كاليفورنيا، حكماً، لمصلحة آبل، نفى من خلاله التهم بنسخ تقنية مراقبة القلب من شركة "ألايفكور" (AliveCor) الناشئة المدعومة من شركة "خوصلة فينتشرز" (Khosla Ventures LLC).
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قالت شركة "أبل" في بيان: "تتحدى الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "ألايفكور" قدرة شركة أبل على تحسين القدرات المهمة لساعة (آبل ووتش) التي يعتمد عليها المستهلكون والمطورون، وتؤكد نتيجة اليوم أن ذلك ليس مانعاً للمنافسة".

وقالت شركة "ألايفكور" إنها تشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء القرار وتخطط للاستئناف. وأضافت في بيان: "سنواصل حماية ملكيتنا الفكرية بقوة لإفادة عملائنا وتعزيز الابتكار".

واستند النزاع إلى اجتماع عقد في عام 2015، عندما تمت دعوة ديفيد ألبرت، المؤسس المشارك لشركة "ألايفكور"، من قبل المديرين التنفيذيين لشركة "أبل" لعرض جهاز مراقبة القلب الخاص به، والذي يطلق عليه اسم "كاردياباند" (KardiaBand). تدعي "ألايفكور" أن ألبرت أُخبر بأن صانعة "آيفون" تعتزم التعاون في هذه التكنولوجيا.

وقالت شركة "أبل" إن الاجتماع كان مثل مئات الاجتماعات الأخرى التي استضافتها مع المطورين على مر السنين، دون أي ادعاء بالشراكة.

وبحسب الشكوى، فإنه بعد 18 شهراً من المناقشات بين الشركتين، وفي "محاولة واضحة لسرقة الأضواء من (ألايفكور)"، أعلنت "أبل" عن مبادرتها الخاصة بصحة القلب التي تقدمها عبر ساعة "أبل ووتش"، وهو ما جاء بعد ساعات قليلة من إبلاغ "ألايفكور" لشركة "أبل" بموعد الإطلاق الرسمي لـ"كاردياباند".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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