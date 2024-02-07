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تكنولوجيا وعلوم
تحذير من استخدام سماعات آبل الجديدة أثناء القيادة
Lebanon 24
07-02-2024
|
07:31
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حذّر مسؤولون عن السلامة على الطرق من استخدام سماعات VISION PRO الجديدة من آبل أثناء القيادة، وأصدر هذا التحذير بعد انتشار مقاطع للفيديو حصدت أعدادًا هائلة من المشاهدين خلال عطلة نهاية الأسبوع رجلاً يُدعى دانتي، يستخدم نظارات الواقع الافتراضي (VR) أثناء القيادة على الطريق السريع.
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ففي الفيديو تظهر عيون الرجل مغطاة بالكامل بسماعة الرأس أثناء، وفي مرحلة ما، رفع كلتا يديه عن عجلة القيادة بينما كان يتفاعل مع محتوى الواقع الافتراضي الذي لا يمكن رؤيته إلا على سماعة الرأس حيث أوقفته الشرطة الأمريكية.
وكانت هناك أيضًا مقاطع فيديو منفصلة منتشرة لأشخاص يرتدون سماعات Apple Vision Pro أثناء عبور الطريق، وأثار هذا الاتجاه ذعر السائقين وخبراء السلامة على الطرق على حد سواء.
وقال ديفيد رايش، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للسلامة على الطرق، لصحيفة التلغراف:" لا يمكنك القيام بذلك أثناء القيادة وعليك أن تركز على القيادة".
وقالت أيضًا كاثي تشيس، رئيسة منظمة المدافعين عن الطرق السريعة وسلامة السيارات، لصحيفة التلغراف: "في حين أن التقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي توفر طريقة مثيرة لتجربة العالم من حولنا، إلا أنه ليس لها مكان خلف عجلة قيادة السيارة، وأن أي سلوك يحول تركيز السائق بعيدًا عن مهمة القيادة يعد أمرًا خطيرًا وغير مسؤول ويعرضنا جميعًا لخطر الموت أو الإصابة، وخاصة مستخدمي الطريق الضعفاء مثل المشاة".(بوابة أخبار اليوم)
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