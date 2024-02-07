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صحة
لأوّل مرة.. دراسة تكشف دور الذكاء الإصطناعي في العلاج المناعيّ
Lebanon 24
07-02-2024
|
07:39
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نشر باحثون من مؤسسة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة وشركة "آي بي إم" (IBM) إستراتيجية لتحديد أهداف جديدة للعلاج المناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تتم مراجعتها من قبل مختصين في القطاع، وذلك في إطار شراكة "تسريع الاكتشاف العلمي" (Discovery Accelerator) بين هاتين المؤسستين الرائدتين، والتي جرى تصميمها لتعزيز أبحاث الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
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وتعاون أفراد الفريق معا من أجل تطوير ذكاء اصطناعي بهدف كشف الخصائص الجزيئية لمستضدات الببتيد، التي تعتبر قطعا صغيرة من جزيئات البروتين تستخدمها الخلايا المناعية للتعرف على التهديدات ومنها الخلايا السرطانية.
وقال الدكتور شان، رئيس مركز العلاج المناعي العادي والمرتبط بالأورام الخبيثة الدقيقة: "لقد كانت جميع بياناتنا حول أهداف مستضدات السرطان في الماضي تتولد من التجربة والخطأ. وتتيح الآن الشراكة مع "آي بي إم" لنا دفع حدود الذكاء الاصطناعي وأبحاث علوم الحياة من أجل تغيير الطريقة، التي نقوم من خلالها بتطوير وتقييم أهداف علاج السرطان".
وقد بحث العلماء لعقود من الزمن كيف يمكن تحديد المستضدات واستخدامها من أجل استهداف الخلايا السرطانية أو الخلايا المصابة بالفيروسات. ولطالما كانت هذه المهمة صعبة بسبب تفاعل مستضدات الببتيد مع الخلايا المناعية بناء على بعض الخصائص المحددة الموجودة على سطح الخلايا، وهي العملية، التي لا تزال غير مفهومة تماما إلى الآن.
واتسمت الأبحاث في هذا السياق بالمحدودية بسبب العدد الكبير للمتغيرات، التي تؤثر على طريقة تعرف الأجهزة المناعية على هذه الأهداف. ويعتبر تحديد هذه المتغيرات عملية صعبة وتستهلك الكثير من الوقت باستخدام الحوسبة العادية، ولذلك فإن النماذج الحالية محدودة، وقد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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