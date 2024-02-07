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تكنولوجيا وعلوم
هاتف OnePlus 12R الجديد.. إليكم أبرز خصائصه
Lebanon 24
07-02-2024
|
10:58
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يُعدّ OnePlus 12R من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ويجمع هذا الهاتف بين قوة الأداء والسعر المناسب، ويشترك مع هاتف OnePlus 12 في بعض المواصفات، ويُعدّ من أبرز هواتف أندرويد المناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف يتمتع بمواصفات قوية ويُباع بسعر لا يزيد على 500 دولار.
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يأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق، ويضم شاشة تتمتع بسطوع تصل ذروته إلى 4500 شمعة في المتر المربع، كما يعمل بمعالج قوي من كوالكوم، ويحتوي على بطارية كبيرة تدعم الشحن السلكي السريع.
وعليه، ما هي أبرز ميزات الهاتف؟
التصميم والشاشة:
تعتمد شركة OnePlus تصميمًا واحدًا لهواتفها منذ إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro، فقد استخدمت التصميم العام نفسه الذي يتضمن حافات منحنية، وإطار دائري بارز يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية.
وهذا التصميم هو ما اعتمدته في هاتف OnePlus 12R أيضًا، لكن الإطار الدائري المحيط بالكاميرات الخلفية ليس كبيرًا كالإطارًا المتوفر في هاتف OnePlus 12 وهو أقرب إلى المتوفر في هاتف OnePlus 11 الذي صدر العام الماضي.
يدعم هذا الهاتف معيار IP64 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أنه لا يتحمل الغمر في الماء، لكنه قادر على تحمل التعرض للأمطار، ويدعم 12R تقنية (Rain Water Touch)، وهي تقنية تتيح لك التفاعل مع شاشة الهاتف بسهولة حتى عندما تكون يدك رطبة، وهذه التقنية يدعمها هاتف OnePlus 12 أيضًا.
وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم OnePlus 12R شاشة تتمتع بمواصفات قوية قريبة جدًا من مواصفات شاشة OnePlus 12، فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع، وبدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، و(Dolby Vision).
المعالج والأداء:
يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضمن هذا المعالج الأداء القوي والسريع للهاتف، سواء استخدمته لتصفح الويب والتطبيقات وممارسة المهام المتوسطة، أو للعب بألعاب الفيديو وممارسة المهام الكثيفة.
يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 14، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.
يفتقر هاتف OnePlus 12R إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في العديد من الهواتف المنافسة التي أطلقتها شركتا جوجل وسامسونج، ولكن شركة ون بلس بدأت بإطلاق بعض مزايا الذكاء الاصطناعي لهاتفي OnePlus 11 و OnePlus 12 في الصين في التحديث الجديد لواجهة المستخدم ColorOS المبنية على نظام أندرويد 14. ومن المتوقع أن تضيف الشركة هذه المزايا إلى الإصدارات العالمية من هواتفها الحديثة.
وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OnePlus 12R بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.
يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).
الكاميرا:
يحتوي OnePlus 12R على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، أما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.
يمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية التقاط صور واضحة وتتمتع بجودة عالية خاصة في النهار وفي ظروف الإضاءة المرتفعة، أما الصور التي تلقتطها في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، فستكون أقل وضوحًا مقارنةً بالصور التي تلتقطها في النهار.
وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.
عمر البطارية:
يحتوي هاتف OnePlus 12R على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، تدعم تقنية SuperVOOC من ون بلس للشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 26 دقيقة.
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لسعر:
هاتف OnePlus 12R مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 500 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي، والأزرق.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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