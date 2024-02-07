ابل تستعد لإجراء تغيير في تصميم كاميرا هاتف iPhone 16

كشفت أحدث التسريبات عن التصميم المتوقع لكاميرة الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة.

أكدت أحدث الصور المسربة على التغيير المرتقب من ابل في تصميم كاميرة iPhone 16، حيث تستبدل ابل التصميم القطري المميز للإصدار الحالي بتصميم عمودي بإعدادات مزدوجة.

قدمت ابل التصميم الرأسي في وحدة كاميرة هواتف الأيفون خلال 2020 في هاتف iPhone 12، والآن يعود التصميم من جديد في هاتف iPhone 16.

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كما تشير التوقعات إلى أن قرار ابل لتغيير تصميم الكاميرة في iPhone 16 جاء نتيجة للمميزات المتوقعة لهذا الإصدار مثل ميزة تسجيل الفيديو “spatial” الذي يدعم التشغيل لاحقاً عبر نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

وتؤكد التسريبات على أن هواتف iPhone 16 و16 Plus ستدعم معدل تحديث 60Hz، كما تشير التسريبات إلى أن ابل تدعم كلا الإصدارين بزر الأكشن، ورقاقة Apple А18، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وتقنية Wi-Fi 6E.