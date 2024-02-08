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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطرح تطبيقًا جديدًا لتنظيف نظام ويندوز وصيانته

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:04
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طرحت مايكروسوفت تطبيقها الجديد لإدارة أجهزة الحاسوب "Microsoft PC Manager" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية تنظيف نظام ويندوز وصيانته وتعزيز أدائه.

ويبدو تطبيق مايكروسوفت الجديد شبيهًا بتطبيقات خارجية أخرى شهيرة يعتمد عليها مستخدمو ويندوز، مثل CCleaner و BleachBit وغيرها من التطبيقات المماثلة.
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ويمكن لتطبيق مايكروسوفت الجديد تعزيز أداء نظام ويندوز عبر التخلص من الملفات غير الضرورية وتحرير المزيد من السعة التخزينية وتقليل استهلاك الذاكرة العشوائية وإدارة التطبيقات التي تعمل مع بداية تشغيل الجهاز.

وفيما يتعلق بالحماية والأمان، يمكن للتطبيق إجراء مسح للحاسوب لاكتشاف الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتعتمد تلك الميزة على تطبيق “مايكروسوفت ديفندر” المدمج في نظام ويندوز، مع خيارات أخرى مثل التحقق من وجود تحديثات جديدة، وغيرها.

ويمكن للمستخدمين إدارة السعة التخزينية عبر التنظيف العميق للملفات غير المرغوبة والوصول إلى الملفات الكبيرة الحجم، وكذلك إدارة التطبيقات المثبتة أو التي تعمل في الخلفية.
وبالإضافة إلى ذلك، يعرض التطبيق بعض الاختصارات لأدوات مهمة مثل أداة تصوير لقطات الشاشة وغيرها من الأدوات المتاحة في نظام ويندوز أو عبر الويب.

وتطرح مايكروسوفت تطبيق PC Manager على نطاق واسع، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانًا من متجر التطبيقات الرسمي التابع لها على أجهزتهم العاملة بنظام ويندوز 10 أو 11، علمًا بأنه تطبيق صغير الحجم لا يستهلك موارد الأجهزة.

وقد يُغني ذلك التطبيق الجديد من مايكروسوفت المستخدمين عن اللجوء إلى تطبيقات أخرى بديلة، إذ يقدم معظم المزايا والخيارات الأساسية الموجودة فيها وتطوّره مايكروسوفت بنفسها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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