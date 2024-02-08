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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تحذر من أن زوكربيرغ "قد يموت بسبب الفنون القتالية"

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:51
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حذرت "ميتا" المستثمرين من أن اهتمام مارك زوكربيرغ بممارسة الفنون القتالية قد يكون له "تأثير سلبي مادي" على أعمال الشركة في حال أصيب بجروح خطيرة أو حتى توفي أثناء ممارسة الرياضة.
 
وكجزء من تقريرها السنوي الذي تم تقديمه هذا الشهر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعام 2024، حذرت "ميتا"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، من المخاطر المحتملة على أعمالها وربما سعر سهمها بسبب بعض أنشطة زوكربيرغ المحفوفة بالمخاطر.

وقالت "ميتا" في التقرير: "نحن نعتمد حاليا على الخدمات والأداء المستمر لموظفينا الرئيسيين، بما في ذلك مارك زوكربيرغ". وأضافت أن زوكربيرغ وبعض أعضاء الإدارة الآخرين "ينخرطون في أنشطة مختلفة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية... والتي تحمل خطر الإصابة الخطيرة والوفاة".

وأضاف التقرير: "إذا أصبح السيد زوكربيرغ غير موجود لأي سبب من الأسباب، فقد يكون هناك تأثير سلبي مادي على عملياتنا". (روسيا اليوم) 
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