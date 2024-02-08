موتورولا تعلن عن ساعة Moto Watch 40 الذكية بسعر 65 دولار

كشفت شركة موتورولا عن ساعتها الذكية الجديدة Moto Watch 40 التي تُعد نسخة مشتقة من ساعة Moto Watch 70 التي أطلقتها الشركة العام الماضي، وهي تتميز بسعر رخيص.

وتأتي الساعة بتصميم خارجي مصنوع من سبائك الزنك وسوار مريح من السيليكون يمكن استبداله لتغيير اللون وإضفاء لمسة شخصية على الساعة. وتحمل ساعة Moto Watch 40 شاشة منحنية قياسها 1.57 إنش من نوع LCD مع أكثر من 85 واجهة مختلفة يمكن التبديل بينها، وتدعم الساعة معيار IP67 لمقاومة الماء والأتربة.

وتعمل الساعة الذكية بنظام التشغيل Moto Watch OS من موتورولا، الذي يتيح استقبال الإشعارات، لكنه لا يوفر خاصية الرد على الرسائل واستقبال المكالمات في الوقت الحالي.

وتتميز الساعة الذكية بقدرتها على قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم على مدار الساعة، بالإضافة إلى مراقبة مستوى القلق وتنظيم النوم، كما تدعم الساعة التكامل مع منصة اللياقة البدنية من غوغل Google Fit، من أجل استعراض كافة البيانات الصحية التي تجمعها الساعة في أثناء ارتدائها.

وتحتوي ساعة Moto Watch 40 على بطارية بسعة قدرها 240 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، إذ يمكن شحن البطارية كاملةً خلال أقل من نصف ساعة فقط، وتزعم موتورولا أن بطارية الساعة يمكنها الصمود لمدة عشرة أيام كاملة.

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وتطرح موتورولا ساعة Moto Watch 40 باللونين الأسود والذهبي بسعر قدره 65 دولارًا أمريكيًا، وتتيح طلبها من خلال موقعها الرسمي.