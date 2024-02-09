"غوغل" تطلق "جيميناي" بديلاً من "بارد" للذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة "غوغل" إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها "بارد" المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت عليها اسم "جيميناي"، بالإضافة إلى واجهتها الأكثر تقدماً حتى الآن "ألترا 1.0".وأوضحت المجموعة في بيان أن هذا التطبيق الجديد الذي سيكون قابلاً للتنزيل على نظام "أندرويد" ويمكن استخدامه بواسطة تطبيق "غوغل" على نظام "آي أو إس" التابع لـ"آبل"، "خطوة أولى مهمة في تصميم برنامج مُساعِد حقيقي قائم على الذكاء الاصطناعي".وأشارت "غوغل" مثلاً إلى أن بإمكان سائق سيارة أن يلتقط صورة لإطار سيارته المثقوب ويطلب من "جيميناي" تعليمات حول كيفية تبديله.كذلك يستطيع مستخدم أن ينشئ بفضل التطبيق تعليقاً على صورة التقطها.وسيتوافر من خلال تطبيق "جيميناي" عدد من وظائف مساعد غوغل الصوتي، من بينها إجراء المكالمات أو التحكم بالأجهزة الذكية.ويتوافر تطبيق "جيميناي" اعتباراً من الخميس في الولايات المتحدة وسيصبح متاحاً للاستخدام بدءاً من الأسبوع المقبل "في مزيد من الدول" باللغات الإنكليزية واليابانية والكورية.وأشار ناطق باسم "غوغل" إلى أن التطبيق غير قابل للتنزيل حالياً في أوروبا.وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت أخيراً على تشريع جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم.