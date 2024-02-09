ثورة جديدة بعالم المدفوعات ستقدمها باي بال.. تعرفوا إليها

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تطور باي بال تطبيقًا جديدًا لعملائها عبر الهاتف المحمول، واقترحت أنها قد تكون جاهزة للاستفادة من لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة، قانون الأسواق الرقمية، عندما يدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل.ويتيح قانون الأسواق الرقمية للتطبيقات الخارجية الوصول إلى تقنية NFC المشغلة لخدمة Apple Pay في تطبيقات المحفظة المحمولة.ويستطيع مستخدمو آيفون التبديل إلى محفظة محمولة أخرى بصفتها خيارًا افتراضيًا، وذلك بموجب الإرشادات الجديدة.وتعمل باي بال مع آبل، وتقدم خدمات الدفع والسداد عبر أجهزة آبل، بالإضافة إلى عمليات التكامل مع محفظة آبل، ويشمل ذلك دعم المدفوعات غير التلامسية Tap to Pay التي تستفيد من محفظة آبل.وأشارت عملاقة المدفوعات إلى أن العملاء كانوا يبحثون عن طريقة لاستخدام باي بال خارج عالم المدفوعات عبر الإنترنت وأن الشركة تعمل على تقديم ذلك.وقالت باي بال: "يطالب عملاؤنا الذين يستخدمون خدماتنا في جانب التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بأن يكونوا قادرين على الحصول على حل متعدد القنوات وغير متصل بالإنترنت، ونعمل على تقديم الخدمة لعملائنا، سواء عبر الإنترنت أو خارجها".وتوضح هذه التصريحات أن عملاقة المدفوعات تطور شيء ما في مجال محافظ الهاتف المحمول العاملة بتقنية NFC، لا سيما في ضوء إشارتها إلى الحل دون اتصال بالإنترنت.وحاولت عملاقة المدفوعات لسنوات دون جدوى التوسع في مجال المدفوعات خارج الإنترنت، أي المدفوعات التي تجري في متاجر البيع بالتجزئة الفعلية.وجربت على مدى العقد الماضي مجموعة من المبادرات في هذا المجال، ويشمل ذلك الشراكات مع تجار التجزئة، والتعامل مع برامج نقاط البيع وصانعي المحطات الطرفية، ومزايا الدفع للمتاجر المحلية عبر تطبيقها.كما استحوذت على تقنية المحفظة المحمولة، واستخدام رموز QR لمدفوعات متاجر التجزئة، وأجرت شراكات مع بطاقات الائتمان للمدفوعات خارج الإنترنت، ووفرت أدوات للتجار الذين يبيعون دون الاتصال بالإنترنت.وأدت جائحة كورونا إلى تسريع اعتماد المدفوعات غير التلامسية، مع أن Apple Pay ظلت المشغل المفضل للدفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.في حين يتمتع الاتحاد الأوروبي بمعدل انتشار مرتفع للمحافظ المحمولة، إذ أشارت دراسة أجريت في عام 2023 إلى أن الأغلبية تتعامل مع هذه التكنولوجيا.ويقول تحليل آخر إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا إلى 108.35 مليارات دولار في عام 2024.وقال التحليل إن آبل وجوجل حققتا تقدمًا في دول الاتحاد الأوروبي، مع أن 90 في المئة من الأوروبيين استخدموا خدمات باي بال.وقدمت باي بال في الآونة الأخيرة سلسلة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك عروض استرداد النقود الخاصة والإيصالات الذكية التي تقدم اقتراحات لما يجب شراؤه بعد ذلك من العلامة التجارية نفسها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)