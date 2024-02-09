احذروا.. غوغل تحتفظ بمحادثاتك مع Gemini لسنوات

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أوضحت غوغل في مستند دعم جديد طرق جمعها للبيانات من مستخدمي تطبيقات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي للويب وأندرويد و iOS.وتلاحظ عملاقة البحث أن المعلقين البشريين يقرؤون روتينيًا المحادثات مع Gemini ويصنفوها ويعالجوها من أجل تحسين الخدمة، مع أن المحادثات منفصلة عن حسابات غوغل .وليس من الواضح إذا كان هؤلاء المعلقون داخليين أم خارجيين، وهو ما قد يكون مهمًا عندما يتعلق الأمر بأمن البيانات.وتحتفظ غوغل بهذه المحادثات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب البيانات ذات الصلة، مثل اللغات والأجهزة التي استخدمها المستخدم وموقعها.وتوفر غوغل الآن للمستخدمين بعض التحكم في البيانات ذات الصلة بنموذج Gemini.ويؤدي إيقاف تشغيل نشاط تطبيقات Gemini في لوحة تحكم نشاطي في غوغل إلى منع حفظ المحادثات المستقبلية مع Gemini في حساب غوغل للمراجعة، مما يعني أن نافذة الثلاث سنوات لن تنطبق.وفي الوقت نفسه، يمكن حذف المطالبات والمحادثات الفردية مع Gemini من شاشة نشاط تطبيقات Gemini.وتقول غوغل إنها تحتفظ بمحادثات Gemini في الحساب لمدة تصل إلى 72 ساعة من أجل الحفاظ على سلامة وأمان تطبيقات Gemini وتحسين تطبيقات Gemini، وذلك حتى عند إيقاف نشاط تطبيقات Gemini.(البوابة العربية للأخبار التقنية)