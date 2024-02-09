18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
احذروا.. غوغل تحتفظ بمحادثاتك مع Gemini لسنوات
Lebanon 24
09-02-2024
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت غوغل في مستند دعم جديد طرق جمعها للبيانات من مستخدمي تطبيقات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي للويب وأندرويد و iOS.
وتلاحظ عملاقة البحث أن المعلقين البشريين يقرؤون روتينيًا المحادثات مع Gemini ويصنفوها ويعالجوها من أجل تحسين الخدمة، مع أن المحادثات منفصلة عن حسابات غوغل .
Advertisement
وليس من الواضح إذا كان هؤلاء المعلقون داخليين أم خارجيين، وهو ما قد يكون مهمًا عندما يتعلق الأمر بأمن البيانات.
وتحتفظ غوغل بهذه المحادثات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب البيانات ذات الصلة، مثل اللغات والأجهزة التي استخدمها المستخدم وموقعها.
وتوفر غوغل الآن للمستخدمين بعض التحكم في البيانات ذات الصلة بنموذج Gemini.
ويؤدي إيقاف تشغيل نشاط تطبيقات Gemini في لوحة تحكم نشاطي في غوغل إلى منع حفظ المحادثات المستقبلية مع Gemini في حساب غوغل للمراجعة، مما يعني أن نافذة الثلاث سنوات لن تنطبق.
وفي الوقت نفسه، يمكن حذف المطالبات والمحادثات الفردية مع Gemini من شاشة نشاط تطبيقات Gemini.
وتقول غوغل إنها تحتفظ بمحادثات Gemini في الحساب لمدة تصل إلى 72 ساعة من أجل الحفاظ على سلامة وأمان تطبيقات Gemini وتحسين تطبيقات Gemini، وذلك حتى عند إيقاف نشاط تطبيقات Gemini.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:32 | 2024-02-09
تحذير للبشرية.. ما هي تداعيات إرتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة؟
07:22 | 2024-02-09
ثورة جديدة بعالم المدفوعات ستقدمها باي بال.. تعرفوا إليها
02:00 | 2024-02-09
"غوغل" تطلق "جيميناي" بديلاً من "بارد" للذكاء الاصطناعي
01:00 | 2024-02-09
باستخدام تقنية "التزييف العميق"... أميركا تتصدى للمكالمات الآلية الاحتيالية
23:42 | 2024-02-08
كلّف حوالي ملياري دولار.. أميركا تنهي برنامجاً لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية
23:00 | 2024-02-08
بلوسكاي تشهد زيادة في عدد المستخدمين الجدد بعد الإطلاق العام
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 16:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 16:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 16:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24