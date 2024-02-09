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تكنولوجيا وعلوم

أوبو تكشف عن هاتفها الجديد Oppo Reno 11F

Lebanon 24
09-02-2024 | 13:00
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أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتف Oppo Reno 11F 5G في تايلاند، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة Reno 11 التي تشمل أيضًا هاتف رينو 11 مع معالج Dimensity 7050 وهاتف رينو 11 Pro مع معالج Dimensity 8200، وفيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر هاتف رينو 11F.

 
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وصل هاتف رينو 11F 5G  إلى تايلاند بسعر 10،990 بات تايلندي (حوالي 307 دولارات أمريكية)، ويمكن شراؤه بعدة ألوان مثل الأخضر النخلي والأزرق المحيطي والأرجواني المرجاني.

 

وهناك تكهنات بأن هاتف رينو 11F 5G سيتم إصداره أيضًا في بعض الأسواق الآسيوية الأخرى مثل إندونيسيا وماليزيا قريبًا، ومن المحتمل أن يتم إعادة تسميته باسم Oppo F25 5G في الهند.

(الخليج 365)
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