أبارث تكشف عن سيارتها الكهربائية Abarth 600e

أطلقت أبارث Abarth الإيطالية المنتجة للسيارات العالية الأداء نموذجًا جديدًا كهربائيًا بالكامل يسمى Abarth 600e، وتخضع نسخة الإطلاق باللون الأرجواني المسماة سكوربيونيسيما Scorpionissima للاختبار النهائي قبل التصوير التجاري.

ونشرت الشركة الصورة الأولى لسيارة Abarth 600e، وتعد بأن تكون أقوى سياراتها حتى الآن.

وتصنع أبارث سيارات الرالي والأداء منذ نحو 75 عامًا، وبدأت شركة صناعة السيارات في مجال السيارات الرياضية، مع أنها أسست علاقات مع شركات صناعة السيارات الإيطالية الأخرى منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وأبرزها فيات.

واستحوذت فيات منذ ذلك الحين على أبارث بالكامل وتعمل الآن تحت مظلة ستيلانتس Stellantis الكبرى، مع أن أبارث لا تزال تقدم مركبات فريدة وعالية الأداء تحمل شارة العقرب المميزة باستخدام مكونات فيات.

( نبض)