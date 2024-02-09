يوتيوب تي في توفر خيارًا جديدًا بدقة مُحسّنة

حصل مستخدمو خدمة يوتيوب تي في YouTube TV على خيار فيديو عالي الجودة لكل شيء، بدءًا من مشاهدة البرامج المفضلة وحتى مشاهدة مباراة مباشرة.

وتطرح غوغل إعدادًا جديدًا يسمى دقة 1080 بكسل المُحسّنة لمشتركي لمشتركي يوتيوب تي في وقنوات Primetime.

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ولاحظ المستخدمون أن الخيار الجديد أفضل من الخيار العادي الحالي البالغ قدره 1080 بكسل بمعدل تحديث قدره 60 إطارًا في الثانية.

ويعمل خيار الفيديو العالي الجودة على تحسين الدقة الحالية من خلال ترقية معدل البت.

وأكدت جوجل التحديث بعد أن نشر أحد مستخدمي ريديت عنه عبر المنصة.

ووفقًا لشركة غوغل، فإن الخيار الجديد يوفر جودة الفيديو العليا التي يمكن للشركة توفيرها، مع أنها تتجاهل حقيقة أن المستخدم بحاجة إلى دفع مبلغ إضافي مقابل الوصول إلى الدقة البالغ قدرها 4K الحقيقية.

وأبلغ مستخدمو منصة ريديت الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخيار الجديد أن الدقة متاحة لجميع القنوات نفسها مثل الدقة الحالية البالغ قدرها 1080 بكسل بمعدل تحديث قدره 60 إطارًا في الثانية.