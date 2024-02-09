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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تختبرها مايكروسوفت في ويندوز 11.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:39
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تقوم شركة مايكروسوفت باختبار ميزة جديدة في ويندوز 11 تسمح للنظام بمحاكاة صوت المستخدم والحديث نيابةً عنه عند الحاجة إلى ذلك.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام ويندوز 11، فإن مايكروسوفت أضافت ميزة تُسمى "تحدث لأجلي" Speak for me ضمن إعدادات إمكانيات الوصول في النظام، من أجل السماح للمستخدمين بتعليم نظام التشغيل كيفية التحدث بأصواتهم الشخصية.
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ووفقًا للوصف المرفق بالميزة في الإعدادات، فإن نظام ويندوز 11 سيتيح إمكانية إنشاء صوت رمزي أو استخدام صوت المستخدم نفسه في الاجتماعات عبر الإنترنت أو المحادثات الشخصية.

وتعمل تلك الميزة بآلية تحويل النص إلى كلام، مما يعني أن المستخدم سيكون قادرًا على كتابة أي نص لينطقه النظام بطريقة تحاكي الصوت الحقيقي له، وليس باستخدام صوت آلي عشوائي.

وسيكون بالإمكان الوصول إلى تلك الميزة على نحو سريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح بالضغط على زر ويندوز مع زري Ctrl و T.

ولم تكشف مايكروسوفت عن تلك الميزة الجديدة على نحو رسمي، كما أنها لا تعمل حاليًا في الإصدارات التجريبية من نظام ويندوز 11، ومن المنتظر أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل بشأنها لاحقًا.

يُذكر أن أبل طرحت حديثًا ميزة مماثلة في أجهزتها تُعرف باسم "الصوت الشخصي" Personal Voice، وهي تتيح إمكانية "إنشاء صوت مركب" ليبدو كأنه الصوت الحقيقي للمستخدم للتواصل مع الآخرين عبر فيس تايم والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الاتصالات المختلفة والمحادثات الشخصية بآلية تحويل النص إلى كلام.(العربية)

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