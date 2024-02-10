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تكنولوجيا وعلوم

إنستاغرام.. تغييرات جديدة في طريقة إظهار هذا النوع من المحتوى

Lebanon 24
10-02-2024 | 06:58
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أعلنت شركة ميتا تغييرات جديدة في طريقة ظهور المحتوى ذي الطابع السياسي في منصتي إنستاغرام وثردز.

وتشمل التغييرات الجديدة عدم ترشيح المحتوى السياسي للظهور للمستخدمين في المنصتين على نحو افتراضي، والاكتفاء فقط بإظهار المنشورات الخاصة بالحسابات السياسية التي يتابعها المستخدم في المنصتين.
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ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في رؤية المزيد من المحتوى المقترح ذي الطابع السياسي في منصتي إنستاجرام وثردز التوجه إلى إعدادات التحكم في إنستاجرام، ثم الذهاب إلى قسم “المحتوى المقترح” Suggested Content، حيث توفر الشركة خياراً جديداً يخص “المحتوى السياسي” Political Content.

وعند النقر عليه، ينتقل المستخدم إلى صفحة إعدادات جديدة تتيح له تقييد ظهور المحتوى السياسي المقترح أو السماح به.

قالت شركة ميتا عبر إحدى مدوناتها الرسمية إن تحديثات المحتوى المُقترح سوف تُطبق في الحسابات العامة وفي المساحات التي توصي فيها بمحتوى مثل تبويب الاستكشاف ومقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" والمستخدمين المقترحين، دون تغيير كيفية عرض المحتوى من الحسابات التي يختار المستخدمون متابعتها.

وتعرّف ميتا المحتوى السياسي بأنه المحتوى الذي يتحدث عن الحكومات أو الانتخابات أو المواضيع الاجتماعية التي تخص مجموعة من الناس أو المجتمع على نطاق واسع.

وأضافت شركة ميتا أنها تعتزم إضافة تلك الإعدادات الجديدة إلى فيسبوك في وقتٍ لاحق مستقبلًا.

ويرى مراقبون أن ميتا تود أن تنأى بنفسها عن المحتوى السياسي المثير للجدل في كافة منصاتها الاجتماعية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية عام 2024 الجاري.
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