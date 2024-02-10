14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
في دولة أوروبية.. تطوير بطارية مصنوعة من اللبن واللحم
Lebanon 24
10-02-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استطاع علماء من المعهد التقني في إيطاليا تطوير أول بطارية قابلة للشحن في العالم، مصنوعة من المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم، ما يجعلها قابلة للأكل.
وقال أحد الباحثين الرئيسيين ماريو كايروني، إن "الاستخدامات في المستقبل تتراوح من الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل، التي يمكن أن تراقب الظروف الصحية إلى توفير الطاقة للمستشعرات، لرصد ظروف تخزين الطعام".
Advertisement
وقال بيان من مركز IIT في ميلانو إن العلماء استخدموا الريبوفلافين (فيتامين B2) كـ"أنود" والفلافونويد النباتي الكيرسيتين كـ"كاثود"، حيث يوجد الأول في اللوز ومنتجات الألبان واللحوم، بينما الأخير يمكن العثور عليه في الحمضيات والخضروات الورقية.
وأوضح كايروني أنه "نظراً لمستوى الأمان لهذه البطاريات، يمكن استخدامها في ألعاب الأطفال، كما أن إمكانية إعادة شحنها تضيف إلى فوائدها التقنية المحتملة، وتقلل بشكل كبير من النفايات.
علاوة على ذلك، يعتقد الفريق أنه يمكن جعل البطارية الصالحة للأكل صغيرة بما يكفي لتناسب حبة دواء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد بطريقه الى لبنان في هذا التاريخ!
06:12 | 2024-02-10
10/02/2024 06:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لمنخفضات جوية مُتتالية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون القسم الثاني من شباط
Lebanon 24
استعدوا لمنخفضات جوية مُتتالية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون القسم الثاني من شباط
01:49 | 2024-02-10
10/02/2024 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تعلق على قصف جدرا.. إليكم ما قالته
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تعلق على قصف جدرا.. إليكم ما قالته
06:49 | 2024-02-10
10/02/2024 06:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضابط إسرائيليّ دخل لبنان.. وهذه الشخصية حاول اغتيالها!
14:00 | 2024-02-10
10/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2024-02-10
في فرنسا.. عملية دهمٍ تطال مكتب هواوي!
11:00 | 2024-02-10
خطوة جديدة من "ديزني".. إكتشفوها
08:45 | 2024-02-10
تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي من "غوغل" للهواتف الذكية
06:58 | 2024-02-10
إنستاغرام.. تغييرات جديدة في طريقة إظهار هذا النوع من المحتوى
04:00 | 2024-02-10
قمر صناعي ضخم سيعود إلى الأرض.. أين سيسقط؟
03:00 | 2024-02-10
"قفزة كبيرة".. ساعة سامسونغ قد تنقذ صاحبها من الموت!
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
11/02/2024 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
11/02/2024 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
11/02/2024 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24