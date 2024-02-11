إنفيديا تطارد سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة

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تبني إنفيديا وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم الشرائح المخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، ويشمل ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حسبما قالت وكالة رويترز.وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على جزء من سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة وحماية نفسها من العدد المتزايد من الشركات التي تسعى إلى إيجاد بدائل لمنتجاتها.وتسيطر إنفيديا على نحو 80 في المئة من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة.وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 40 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 1.73 تريليون دولار بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في عام 2023.وتسابق عملاء إنفيديا لاقتناص العرض المتضائل من رقاقاتها للمنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع النمو، ويشمل ذلك OpenAI ومايكروسوفت وألفابت وميتا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)