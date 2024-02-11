ديزني تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإعلانات

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لجأت ديزني إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تشغيل أداة إعلانية جديدة تساعد العلامات التجارية في تصميم إعلاناتها التجارية لتناسب مزاج مشاهد معينة داخل فيلم أو مسلسل متلفز.وتهدف هذه الأداة إلى إحداث ثورة في الإعلانات عبر منصات الشركة للبث المباشر.وتقدم هذه الأداة المسماة "كلمات ديزني السحرية" Disney’s Magic Words نوعًا جديدًا من الإعلانات السياقية لخدمات البث المباشر ديزني بلس وهولو.وتستخدم الأداة مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل المشاهد ضمن مكتبة محتوى ديزني الواسعة، ووضع علامات عليها، وتحديد المحتويات والعلامات التجارية والصور والحالة المزاجية.وتستخدم العلامات التجارية هذه البيانات الوصفية من أجل عرض إعلانات تتماشى مع مزاج مشاهد معينة وسياقها.وتتيح “كلمات ديزني السحرية” إعلانات سياقية دقيقة من خلال تحديد المشاهد ووضع علامات عليها باستخدام البيانات الوصفية التي تتضمن معلومات عن المحتوى والعلامات التجارية والصور والحالة المزاجية.ويتجاوز هذا النهج الاستهداف الديموغرافي التقليدي، مما يوفر للمعلنين الفرصة لتخصيص الإعلانات بناءً على الصدى العاطفي والموضوعي للمحتوى الذي يشاهده المشاهدون.وتساعد هذه الأداة في استهداف جماهير محددة بدلًا من استهداف التركيبة السكانية الواسعة، وتربط الأداة الإعلانات بمشاعر المستهلك، ويعد هذا بمنزلة تغيير حقيقي في قواعد اللعبة.وقالت ديزني إن Omnicom هي واحدة من 6 شركات إعلانية عالمية تشارك في الاختبار التجريبي المبكر لهذا المنتج الإعلاني، ويشمل الشركاء الآخرون للإصدار التجريبي Dentsu و GroupM و Horizon Media و IPG Mediabrands وPublicis Media.وعرضت الشركة هذه الأداة الجديدة في الشهر الماضي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.وقالت ريتا فيرو، رئيسة مبيعات الإعلانات العالمية في ديزني، إن هذه الميزة تسمح للمعلنين بزيادة تأثير رسائلهم لأنها تتوافق مع المفاهيم التي يختبرها المشاهدون.ويأتي استثمار ديزني في تقنية الإعلانات مع ابتعاد المعلنين والمشاهدين عن التلفاز الكابلي. وانخفضت إيرادات الإعلانات للشركة بمقدار 3 في المئة تقريبًا في الربع الأول من العام المالي 2024 إلى 3.35 مليارات دولار، مما يعكس الانخفاض في نسبة مشاهدة التلفاز التقليدي.وقدرت شركة الأبحاث eMarketer أن ديزني بلس حققت إيرادات تبلغ نحو 790 مليون دولار في العام الماضي، ولا تعلن ديزني إيراداتها الإعلانية.وأخبر الرئيس التنفيذي، بوب إيجر، المستثمرين أن النسخة المدعومة بالإعلانات من خدمة ديزني بلس قد اجتذبت أكثر من 1000 معلن في الربع الأول، أي بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ الإطلاق.وقال إيجر: “يضمن نهجنا الثوري في التكنولوجيا أن تكون خدماتنا للبث المباشر هي الوجهة للعلامات التجارية في السنوات المقبلة”.وأمضت ديزني سنوات في تحسين تكنولوجيا الإعلان المصممة خصوصًا للبث المباشر.(البوابة العربية للأخبار التقنية)