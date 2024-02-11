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تكنولوجيا وعلوم

علامة تجارية شهيرة للهواتف المحمولة قد تختفي قريبا

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:32
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أعلنت HMD Global، الشركة المصنعة للهواتف المحمولة الشهيرة "نوكيا"، عن خطط لإطلاق خط إنتاج جديد لعلامتها التجارية الخاصة.

وقالت الشركة الفنلندية في مقطع فيديو ترويجي تم إصداره الأسبوع الماضي، إنها ستضيف "ميزات حديثة" إلى "بعض العناصر الكلاسيكية" مع إدخال تحديث على تصميمها، لتقدم للعملاء ما وصفته بـ "الهواتف الذكية الجديدة" تحت العلامة التجارية HMD. 
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ولم يذكر المصدر شيئا عن "نوكيا"، ما يكشف أن العلامة التجارية الشهيرة ستختفي من سوق الهواتف الذكية مرة أخرى.
 
تجدر الإشارة إلى أن هواتف "نوكيا" المحمولة التي تنتجها شركة الاتصالات الفنلندية المتعددة الجنسيات، كانت الأكثر مبيعا في العالم حتى عام 2011، إلا أنها بعد ذلك بدأت تفقد حصتها في السوق لصالح الهواتف الذكية. (روسيا اليوم) 
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