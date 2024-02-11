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تكنولوجيا وعلوم

بقعة شمسية ضخمة من المريخ تُحيّر العلماء

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:00
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حيّرت بقعة شمسية ضخمة في كوكب المريخ علماء الفلك بسبب حجمها الكبير جدا لدرجة أنه تم رصدها من الأرض.

وتمتد البقعة الشمسية العملاقة، المسماة AR3576 لأكثر من 200 ألف كلم، وتحتوي على أربع نوى داكنة على الأقل أكبر من الأرض.
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وتم رصد هذه البقعة الشمسية بواسطة مركبة "ناسا" الجوالة برسفيرنس من سطح المريخ الأسبوع الماضي.

والبقعة الشمسية كبيرة جدا بحيث يمكن رؤيتها من الأرض دون الحاجة إلى معدات رؤية معقدة. وما عليك سوى ارتداء نظارات الكسوف المعتمدة لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة. (العربية)
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