ما هي ميزة شريحة eSIM على الهواتف؟

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وتشتمل هواتف أبل آيفون منذ الإصدار آيفون XS على البطاقة الإلكترونية eSIM، والتي توجد في هواتف غوغل منذ الإصدار Pixel 3 وهواتف سامسونغ Galaxy S منذ الإصدار S20، وإذا رغب المستخدم في التحقق مما إذا كان هاتفه الذكي مزوداً بالبطاقة الإلكترونية eSIM، فمن الأفضل زيارة موقع الويب الخاص بالشركة المنتجة، وإلقاء نظرة متفحصة على نشرة المواصفات الفنية.

ولا يمكن إخراج البطاقة الإلكترونية eSIM من الهاتف الذكي، ولا يجوز القيام بذلك؛ لأن جميع البيانات الضرورية تم تخزينها عليها كملف تعريف (بروفايل). تتزايد حالياً أعداد الهواتف الذكية والساعات الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب المزودة بالبطاقة الإلكترونية eSIM (المضمنة)، وبالتالي يمكن الاستغناء عن استعمال دبوس SIM، الذي يتيح للمستخدم إمكانية إدخال بطاقة SIM الصغيرة في موضعها بالهاتف الذكي.وتشتمل هواتف أبل آيفون منذ الإصدار آيفون XS على البطاقة الإلكترونية eSIM، والتي توجد في هواتف غوغل منذ الإصدار Pixel 3 وهواتف سامسونغ Galaxy S منذ الإصدار S20، وإذا رغب المستخدم في التحقق مما إذا كان هاتفه الذكي مزوداً بالبطاقة الإلكترونية eSIM، فمن الأفضل زيارة موقع الويب الخاص بالشركة المنتجة، وإلقاء نظرة متفحصة على نشرة المواصفات الفنية.ولا يمكن إخراج البطاقة الإلكترونية eSIM من الهاتف الذكي، ولا يجوز القيام بذلك؛ لأن جميع البيانات الضرورية تم تخزينها عليها كملف تعريف (بروفايل).

بطاقة eSIM بالهاتف الذكي

لم يعد المستخدم مضطراً للانتظار لكي يحصل على ملف التعريف eSIM عبر البريد أو البريد الإلكتروني، ولكن يمكن لأي شخص حجز التعريفة عن طريق الإنترنت واستدعاء ملف التعريف المعني عن طريق كود الاستجابة السريعة QR من بوابة العملاء الخاصة بالشركة المقدمة للخدمة، وبعد ذلك يتم تخزين ملف التعريف على البطاقة الإلكترونية eSIM.

وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه يمكن للمستخدم، عند تثبيت تطبيق الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة على هاتفه الذكي، في أغلب الأحيان طلب البطاقة الإلكترونية eSIM مباشرة من التطبيق، كما تظهر أهمية العملية للتوافر الفوري لبيانات البطاقة الإلكترونية eSIM في حالة فقدان الهاتف الذكي، حيث لا يضطر المستخدم إلى انتظار الحصول على بطاقة SIM بديلة.

وبعد إجراء عملية المسح الضوئي لكود الاستجابة السريعة QR أو طلب البيانات عبر التطبيق يتم إرشاد المستخدم عبر تفعيل التعريفة تلقائياً. وإذا تعذر المسح الضوئي لكود الاستجابة السريعة، فإنه يمكن إدخال البيانات المرسلة في إعدادات الهاتف الذكي يدوياً تحت بند "الاتصالات الجوالة" أو "بطاقات SIM".

وأضافت الهيئة الألمانية أن بعض الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة ترسل رسالة نصية قصيرة SMS بشكل إضافي من أجل إتمام التفعيل النهائي، ويعد الاتصال بالإنترنت من الاشتراطات المهمة لاستدعاء البيانات وتفعيلها، ومن الأفضل أن يتم ذلك عن طريق شبكة الواي فاي WLAN.

بطاقة eSIM متغيرة

أوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه يمكن استدعاء وتخزين عدة ملفات تعريف SIM وتكون جاهزة للاستخدام على البطاقة الإلكترونية eSIM، حتى إذا كان هناك ملف تعريف أو تعريفة معينة فعالة على البطاقة الإلكترونية eSIM.

ولا تقتصر أهمية ذلك على التبديل السريع بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة، ولكن إتاحة التبديل بسلاسة بين التعريفات الفعالة. وتظهر ميزة ذلك عند الحاجة إلى تعريفة مختلفة أثناء السفر، حيث يمكن الحصول على ذلك بسهولة قبل السفر عن طريق الإنترنت وتخزين ملف التعريف (البروفايل) على البطاقة الإلكترونية eSIM.

وأوضحت مجلة الكمبيوتر «c't» الألمانية أن هذه الوظيفة أدت إلى إحداث تغيرات كبيرة في سوق خدمات التجوال، حيث يمكن للمسافرين حجز عروض الاتصالات الجوالة من جميع أنحاء العالم في دقائق معدودة وتفعيلها على الأجهزة المتوافقة مع البطاقة الإلكترونية eSIM بسرعة وبدون الخوف من ضياع بطاقة SIM في البريد.

كما أن المنافسة تجبر الشركات على تقديم خدمات جيدة وبأسعار مخفضة، فضلاً عن أن الاتصال بالإنترنت من جميع أنحاء العالم لم يكن بتكلفة زهيدة من قبل أثناء الإجازات ولم يكن بمثل هذه السهولة.