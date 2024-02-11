خلل في ساعات آبل الذكية والحل آت

أرسلت آبل مذكرة داخلية إلى محلات الإصلاح المعتمدة لإعلامها بأن الشركة على علم بوجود مشكلة في ساعاتها الذكية وخاصة النماذج التي تم إصدارها في العام الماضي.



وتقول المذكرة، التي حصل عليها موقع MacRumors "أبلغ بعض العملاء عن أن ساعات Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 يواجهون مشاكل في شاشتهم".

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وتضيف شركة آبل أن بعض العملاء يقولون إن طراز ساعات آبل الخاص بهم يواجه "لمسات شبحية". ويقول أصحاب نماذج ساعات آبل المتأثرة إن الشاشة تتحرك بشكل متقطع أو تقوم بإجراءات أخرى حتى لو لم يتفاعل المستخدم مع الجهاز. وقد تتسبب المشكلة في عدم قدرة المستخدمين على إدخال رمز المرور الخاص بهم أو إجراء مكالمة هاتفية غير مقصودة.



وتشير تغريدة من @StellaFudge إلى أن شركة آبل أخبرت الفنيين العاملين في مراكز الخدمة المعتمدة بعدم استبدال أي من وحدات Apple Watch Series 9 أو Apple Ultra 2 التي تواجه هذه المشكلة.



وبدلاً من ذلك، تطلب الشركة من الفنيين إبلاغ العملاء بأن شركة آبل ستصدر قريباً تحديثاً للبرنامج من شأنه حل المشكلة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تطلب شركة آبل من مالكي ساعات آبل التأكد من تحديث أجهزتهم وتشغيل أحدث إصدار من watchOS، خاصة أن من المتوقع أن يتم إصلاح مشكلة اللمس عبر تحديث البرنامج.



ولم تحدد شركة آبل إطاراً زمنياً للوقت الذي يمكن أن نتوقع فيه وصول التحديث.



ومع ذلك، توصي الشركة المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة علىApple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2 بإعادة تشغيل ساعاتهم لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في حل المشكلة قبل إرسال أي تحديث، بحسب موقع فون أرينا.