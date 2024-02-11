آبل تحذر: لا تضع هاتفك في الأرز





وفي بيان لشركة آبل قالت "لا تضع جهاز آيفون في كيس من الأرز، قد يؤدي القيام بذلك إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف الهاتف".

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وأوصت آبل أيضاً بتجنب خطأين شائعين آخرين، وأضافت: "لا تجفف هاتف آيفون الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط، ولا تدخل جسماً غريباً، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل". يلجأ البعض لوضع هواتفهم في الأرز لتجفيفها عند إصابتها بالبلل، لكن شركة آبل حذرت مؤخراً من هذه الممارسة لأنها تشكل خطراً على الهاتف.وفي بيان لشركة آبل قالت "لا تضع جهاز آيفون في كيس من الأرز، قد يؤدي القيام بذلك إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف الهاتف".وأوصت آبل أيضاً بتجنب خطأين شائعين آخرين، وأضافت: "لا تجفف هاتف آيفون الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط، ولا تدخل جسماً غريباً، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل".

كيفية تجفيف آيفون بالطريقة الصحيحة

من المهم ألا تحاول شحن جهاز آيفون عندما يكون مبتلاً.



وأوضحت شركة آبل "إذا قمت بشحن جهاز آيفون الخاص بك بينما يكون موصل Lightning أو USB-C مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة على الموصل أو الكابل وتتسبب في تلف دائم أو توقف عن العمل، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال".



ووفقاً لشركة آبل، أفضل طريقة للتجفيف هي نقر الجهاز بلطف على يدك، وتأكد من أن الموصل متجه لأسفل للسماح بسقوط أي سائل. وبعد ذلك، ما عليك سوى ترك الهاتف في منطقة جافة، ويفضل أن يكون ذلك بمكان فيه تدفق للهواء.

انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم حاول الشحن مرة أخرى. وإذا ظهر التنبيه ثانية، فيجب عليك ترك الهاتف في منطقة جافة مع تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد.



ولا تستخدم مصادر الحرارة مثل مجففات الشعر، ولا تضع أي شيء في منفذ الموصل لتجفيفه أيضاً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.