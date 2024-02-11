أول لابتوب "شفاف" في العالم.. تعرفوا على خصائصه

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تعمل "لينوفو" على إنتاج أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم، والذي من المرجح أن يتم عرضه في المؤتمر العالمي القادم للهواتف النقالة (MWC) 2024.وفقاً للتسريبات، فإن الكمبيوتر المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة "ثينك بوك"، ويتميز بتصميم بدون حواف، مما يجعله يبدو وكأنه لوح من الزجاج. كما يحتوي الكمبيوتر على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك، على غرار لوحة التتبع الموجودة في جهاز ماكبوك الحديث.وفي حين لا توجد معلومات حول مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات "ألترا كور" من إنتل، مما يجعله أيضاً أول جهاز كمبيوتر متوافق مع الذكاء الاصطناعي مزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).وعلى الرغم من أن تقنية العرض الشفاف ليست جديدة، إلا أن العلامات التجارية، واجهت العديد من التحديات لتبني هذه التقنية في السابق، ويبدو أنها حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال مؤخراً، وخاصة بعد أن أصدرت شركة "إل جي" تلفزيونها الشفاف "OLED T" المميز الذي سيُطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.وتلعب الابتكارات دوراً رئيسياً في إظهار قدرات شركة لينوفو في مجال البحث والتطوير، حيث اشتهرت بإنتاج بعض أجهزة الحوسبة الأولى من نوعها، والتي تشمل أول كمبيوتر محمول قابل للطي في العالم "ثينك باد إكس 1 فولد" و "لينوفو يوغا بوك 9i" وهو كمبيوتر محمول مزود بشاشتين، وفق ما أورد موقع "أوفيس نيوز" الإلكتروني.