Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أول لابتوب "شفاف" في العالم.. تعرفوا على خصائصه

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1163209-638432860733400918.jpg
Doc-P-1163209-638432860733400918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل "لينوفو" على إنتاج أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم، والذي من المرجح أن يتم عرضه في المؤتمر العالمي القادم للهواتف النقالة (MWC) 2024.

وفقاً للتسريبات، فإن الكمبيوتر المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة "ثينك بوك"، ويتميز بتصميم بدون حواف، مما يجعله يبدو وكأنه لوح من الزجاج. كما يحتوي الكمبيوتر على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك، على غرار لوحة التتبع الموجودة في جهاز ماكبوك الحديث.
Advertisement

وفي حين لا توجد معلومات حول مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات "ألترا كور" من إنتل، مما يجعله أيضاً أول جهاز كمبيوتر متوافق مع الذكاء الاصطناعي مزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).

وعلى الرغم من أن تقنية العرض الشفاف ليست جديدة، إلا أن العلامات التجارية، واجهت العديد من التحديات لتبني هذه التقنية في السابق، ويبدو أنها حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال مؤخراً، وخاصة بعد أن أصدرت شركة "إل جي" تلفزيونها الشفاف "OLED T" المميز الذي سيُطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

وتلعب الابتكارات دوراً رئيسياً في إظهار قدرات شركة لينوفو في مجال البحث والتطوير، حيث اشتهرت بإنتاج بعض أجهزة الحوسبة الأولى من نوعها، والتي تشمل أول كمبيوتر محمول قابل للطي في العالم "ثينك باد إكس 1 فولد" و "لينوفو يوغا بوك 9i" وهو كمبيوتر محمول مزود بشاشتين، وفق ما أورد موقع "أوفيس نيوز" الإلكتروني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2024-02-12
16:00 | 2024-02-11
14:00 | 2024-02-11
11:37 | 2024-02-11
10:00 | 2024-02-11
07:32 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24