الفوضى الرقمية على هاتفك.. خطوات بسيطة للتخلص منها

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أشارت تقارير تقنية إلى أنه لتفادي ما يسمى بـ"الفوضى الرقمية"، يجب إزالة الفوضى من هاتفك ليصبح أكثر تنظيمًا وترتيباً.وفي ما يلي بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في تحقيق هذه المهمة:- تنظيف الصور والفيديوهات: حفظ الصور على جهازك من دون نسخها احتياطيًا بشكل منتظم خطوة محفوفة بالمخاطر إذا فقدت هاتفك، أو انكسر، فقد تفقد الصور والبيانات إلى الأبد. في جميع الأحوال، من المهم أن تقوم بحذف الصورة والفيديوهات التي لا تحتاجها، وقد تتفاجأ عندما ترى مقدار الذاكرة التي قمت بتحريرها.- حذف أي تطبيقات لا تستخدمها: حذف أي تطبيقات لا تستخدمها من هاتفك، وإذا قمت بحذف تطبيق وقررت فيما بعد أنك بحاجة إليه، فكل ما يتطلبه الأمر هو النقر على الشاشة لتنزيله مرة أخرى.- تنظيم التطبيقات التي تستخدمها: اسحب التطبيقات التي تستخدمها في أغلب الأحيان إلى شاشتك الرئيسية حتى يسهل الوصول إليها، وقم بتنظيم الأخرى في مجلدات، وتجميعها حسب النوع أو الوظيفة حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بسرعة وبشكل حدسي. وإذا كنت تفضل وضعها هناك حسب الترتيب الأبجدي لأن ذلك هو الأكثر منطقية بالنسبة لك، فلا بأس بذلك أيضًا، فالفكرة هي تنظيم التطبيقات بطريقة منطقية لتوفير الوقت وإزالة الفوضى.- حذف الرسائل الصوتية القديمة غير الضرورية: حفظ أي رسائل صوتية تحتاج إليها، ثم ابدأ بالحذف، ولا تتوقف حتى يصبح صندوق بريدك الصوتي عند الصفر، وبمجرد وصوله إلى هناك، حاول الاحتفاظ به بهذه الطريقة.- التقليل من الإشعارات التي تصل الهاتف: تعطيل أي إشعارات لا تحتاج إليها، سيكون هاتفك أكثر هدوءًا، وهذا شيء جيد ومريح، كما سيساعدك تقليل الإشعارات على تقليل عوامل التشتيت في حياتك. وسيساعدك ذلك أيضًا على أن تكون أكثر اهتماماً بالأشخاص وكذلك العمل، بدلاً من تشتيت انتباهك باستمرار عن طريق كل صوت يصدره هاتفك.- تنظيف جهات الاتصال: متى كانت آخر مرة نظرت فيها بالفعل إلى قائمة جهات الاتصال على هاتفك؟ فمن المحتمل أن يكون لديك جميع أنواع الأرقام المحفوظة هناك والتي لا تحتاج إليها على الإطلاق، من زملائك القدامى وأصدقائك السابقين إلى الأشخاص الذي رأيتهم ذات مرة. كل ذلك يجعل جهات الاتصال على هاتفك كنزا من الذكريات القديمة الذي يحتوي على الكثير من المعلومات التي لم تعد بحاجة إليها حقًا بعد الآن. فخصص بعض الوقت واحذف أي أرقام تعلم أنك لن تحتاج إليها مرة أخرى.- حذف التنزيلات القديمة: إذا سبق لك أن فتحت قائمة PDF على هاتفك، فمن المحتمل أنه لم يفتح هذا الملف فحسب، بل قام بحفظه في مكان ما على جهازك. وإذا تمكنت من العثور على مجلد التنزيلات الخاص بك، فستجد كل أنواع الملفات المثيرة للاهتمام التي كنت بحاجة إليها مرة واحدة، ولم تستخدمها أبدًا مرة أخرى. ويختلف العثور على مجلد التنزيلات قليلاً من جهاز لآخر، لذا قم بإجراء بحث سريع على غوغل لمعرفة كيفية الوصول إليها على جهازك. بعد ذلك، ابدأ عملية الحذف وقم بمسح تلك الملفات غير الضرورية.