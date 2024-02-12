تيك توك تصبح ساحة المعركة الانتخابية الجديدة

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أطلقت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن حسابًا رسميًا عبر تيك توك. ويعد الحساب الجديد جديرًا بالملاحظة لأن المنصة الصينية للتواصل الاجتماعي ممنوعة حاليًا عبر معظم الأجهزة التي تصدرها الحكومة الأمريكية.وظهر الحساب الجديد أول مرة بالتزامن مع احتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين والمباراة النهائية للموسم الحالي من بطولة الدوري السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم في الولايات المتحدة.ووقع بايدن في أواخر عام 2022 تشريعًا يمنع معظم الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية من استخدام تيك توك.وكان هذا البند جزءًا من مشروع قانون شامل للإنفاق، وكان في ذلك الوقت يعد فوزًا كبيرًا لصقور الصين في الكونغرس.كما حذت العديد من الولايات ومدينة نيويورك حذوها، إذ منعت تيك توك عبر الأجهزة المملوكة للحكومة في العام الماضي، مما يشير إلى مجموعة واسعة من المخاوف الأمنية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)