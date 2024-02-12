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تكنولوجيا وعلوم

آبل تحقق في مشكلة اللمس في بعض ساعاتها الذكية

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:29
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تحقق آبل في مشكلة متعلقة باللمس في بعض ساعاتها الذكية من إصدارات الجيل التاسع (Apple Watch Series 9) بالإضافة إلى الجيل الثاني من ساعة ألترا (Apple Watch Ultra 2).

وقالت الشركة في مذكرة داخلية أرسلتها إلى مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها إنها على دراية بالمشكلة؛ إذ أفاد بعض العملاء بأنهم يواجهون “لمسات خاطئة” في الشاشة، وقد وصفها بعضهم بأنها “لمسات شبحية”.
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وقد تسبب المشكلة اهتزازًا في الشاشة أو ظهور حركات فيها على نحو غير متوقع دون أي تدخل من المستخدم، وفقًا لما ذكرته آبل.

وأضافت آبل أن المشكلة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى بدء الساعة مكالمة هاتفية دون قصد، أو منع المستخدمين من إدخال رمز المرور الخاص بالساعة.

ونصحت آبل عملاءها بالمحافظة على ترقية نظام التشغيل في الساعة إلى آخر إصدار، إذ تعمل الشركة على حل المشكلة عبر تحديث لنظام watchOS في الساعة.

ولم تشر آبل إلى مدى انتشار المشكلة، كما لم تقدم إطارًا زمنيًا لإصلاحها، ولم توضح إذا كانت هناك عيوب في مكونات الساعة قد أسهمت في ظهور المشكلة.

وأصدرت الشركة تعليماتها للفنيين المتخصصين في صيانة الساعة بعدم إصلاح الساعات المتأثرة بالمشكلة في الوقت الحالي، كما طُلب منهم توجيه العملاء إلى إعادة التشغيل الإجباري للساعة عن طريق الضغط باستمرار على زر “Digital Crown” والزر الجانبي في الوقت نفسه لمدة 10 ثوانٍ على الأقل حتى ظهور شعار آبل في الشاشة.

وكانت آبل قد أصدرت الجيل التاسع من ساعتها الذكية وساعة ألترا 2 نهاية العام الماضي بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 15.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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