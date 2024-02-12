Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمشاركة 40 دولة.. انطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة

Lebanon 24
12-02-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1163506-638433532832034281.png
Doc-P-1163506-638433532832034281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت اليوم أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستمر المنتدى لمدة يومين، في أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود).
Advertisement

يشارك في المنتدى 100 متحدث يمثلون 40 دولة حول العالم، كما يشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب السمو، ومعالي الوزراء، وخبراء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات الاقتصادية، وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين في من مختلف دول العالم.

واُستهل الحفل بعرض مرئي شارك فيه أكثر من 101 عارض يمثلون جنسيات متنوعة يستعرضون فيه النقلة النوعية التي ستشهدها مدن العالم في التحول لمدن ذكية تتمتع بخدمات متقدمة يستفيد منها الإنسان وتحقق له حياة أجود، بالإضافة إلى ما تقدمه التقنيات المتقدمة متمثلة في الذكاء الاصطناعي من تسهيلات لهذه المدن تسهم في بناء بيئة عصرية محورها الإنسان.
 
عقب عرض الافتتاح؛ ألقى معالي الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كلمة قال فيها: “في هذا المنتدى لدينا أكثر من 100 متحدث يمثلون 40 دولة مختلفة، ونحن نجتمع اليوم وغدًا لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: استشراف المدن الذكية المستدامة في المستقبل، وتعزيز المبادرات الحكومية الذكية على مستوى العالم، وتحفيز الشركات للاستثمار في بناء الحلول الذكية”.

وأوضح الدكتور الغامدي خلال كلمته أن الجهود المشتركة للجهات الحكومية التي تستخدم منصة المدن الذكية الوطنية (Smart C) قد أسهمت في عام 2023 في تقليل الزحام المروري في شبكة الطرق المؤدية إلى موقع انعقاد مؤتمر ضخم في الرياض بنسبة تبلغ 36%، مقارنة بعام 2022، كما طورنا خوارزميات ونماذج للكشف المستمر عن التلوث البصري في شوارعنا، باستخدام لقطات أسبوعية للمدن الكبرى في السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مبادرة لدعم الجهود الوطنية لاستدامة المناظر الطبيعية الحضرية في المملكة وتحسين نوعية الحياة.

وأفاد الدكتور الغامدي أنه خلال موسم الحج الماضي، دعمت (سدايا) بالتعاون مع وزارة الداخلية، إدارة حركة المرور والحشود من خلال التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليل كبير في وقت الانتظار عند مداخل مكة المكرمة.(البوتبة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:18 | 2024-02-12
09:40 | 2024-02-12
07:29 | 2024-02-12
07:16 | 2024-02-12
07:02 | 2024-02-12
02:00 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24