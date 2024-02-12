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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي "واتساب".. تعرّفوا اليها

Lebanon 24
12-02-2024 | 13:36
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أفاد موقع WABetaInfo بأن القائمين على تطبيق "واتساب" يعملون على تطوير ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وذكر الموقع أن الميزة الجديدة التي يتم العمل على تطويرها تمكن المستخدم من إنشاء قائمة لـ"جهات الاتصال المفضلة لديه" وهذا الأمر سيسهل عليه تحديد الأولويات في المراسلة، وسيوفر قدرا أكبر من التحكم بالتطبيق.
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ووفقاً للموقع، سيختار المستخدم جهات الاتصال التي يريد إضافتها إلى القائمة المذكورة بشكل يدوي، وبعد إنشاء القائمة سيتمكن من إجراء اتصال مع أي جهة بلمسة واحدة.

هذا ونوّه الموقع إلى أن الميزة الجديدة يتم تطويرها حاليا لنسخ "واتساب" المخصصة للعمل مع الحواسب، كما أظهرت الاختبارات على نسخة "iOS 24.3.10.70" التجريبية من التطبيق إلى أن الميزة قد تظهر في أجهزة iOS أيضا.

يذكر أن مستخدمي "واتساب" عبر أجهزة iOS قد حصلوا مؤخرا أيضا على ميزة تساعدهم على إرسال الصور والفيديوهات بدقتها الأصلية لجهات الاتصال، ودون أن تتعرض للضغط كما كان يحدث سابقا، كما حصل مستخدمو التطبيق عبر الأجهزة الذكية على ميزة تساعدهم على تصميم الملصقات بأنفسهم دون الاستعانة بتطبيقات خارجية.

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