هاتف بمواصفات فائقة يطرح قريباً.. ماذا سرّب عنه؟

كشفت صور مسرّبة، نشرتها مواقع متخصصة بالتكنولوجيا، معلومات عن الهاتف المتطور الذي ستطرحه Xiaomi قريبا.

وتبّين الصور المسربة أن الهاتف حصل على تصميم مميز وأنيق لواجهته الخلفية، وثبت على الواجهة إطار دائري يضم عدسات الكاميرا الرئيسية.

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هذا وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء وللغبار وفق معيار IP68، وحميت شاشته بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش، أما الشاشة فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و +HDR10.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له جاءت بأربع عدسات بدقة (50+50+50+50) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل يمكنه توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.





وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي فائق السرعة باستطاعة 90 واط، ويمكنها شحنها بتقنيات الشحن اللاسلكي السريع.