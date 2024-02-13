أبرز سمّاعات الأذن اللاسلكية في عام 2024

في بدايات صنع السماعات اللاسلكية الصغيرة التي تتموضع داخل الأذن، كانت النماذج الجيّدة قليلةً. أمّا اليوم، فقد أصبحت السماعات اللاسلكية العالية الجودة متوفرةً بكثرة لدرجة تصعّب علينا تحديد أفضلها.

ومع ذلك، يوجد بعض النماذج التي تتميّز فعلاً عن غيرها ولو بشكلٍ طفيف، ومن أبرزها «كوايت كومفورت ألترا» من «بوز»، و«إير بودز برو 2» من «أبل». هذه السماعات تقدّم لمستخدمها قدرات ممتازة في عزل الضجيج المحيط، والراحة أثناء الارتداء، ونوعية الصوت الجيّدة، وأداء رائع في الاتصالات الصوتية؛ أي العوامل الأساسية التي نقيّمها عند تحديد المنتجات التي تحصل على لقب «الأفضل»، ويُضاف إليها عامل السعر.

نقدّم لكم فيما يلي لائحةً بأفضل السماعات اللاسلكية الصغيرة المتوفرة اليوم في الأسواق:

•كوايت كومفورت ألترا من «بوز» (Bose QuietComfort Ultra Earbuds): الأفضل في عزل الضجيج.

شهدت هذه السماعات تحسّناً طفيفاً عن سلفتها «كيو سي ألترا» (2022)؛ إذ إنّها تستقرّ في الأذن بشكلٍ ممتاز، وتعزل الضجيج بدرجة باهرة. وتضمّ «كوايت كومفورت ألترا» ميزة «أكتيف سينس» الجديدة التي تصدر تحذيرات للمستخدم في حال ارتفاع مستوى الصوت المحيط، بالإضافة إلى أداء أفضل لناحية الصفاء، وميزة «الصوت الغامر» الجديدة التي تمنحكم تجربة صوتية مفتوحة بعض الشيء.

«إير بود برو 2» من «أبل» (اتصال USB-C) Apple AirPods Pro 2 USB-C: أفضل سماعات لا سلكية عازلة للصوت من «أبل».

ألغت «أبل» تقنية الشحن «لايتنينغ» من هواتف «الآيفون» وسمّاعات «إير بود برو 2» واستبدلت بها تقنية «USB-C» لهذا العام. لم يؤثر هذا التغيير على السماعات بأيّ شكل؛ إذ إنّها لا تزال تنتج نوعية الصوت الرائعة نفسها، وتضمن أداءً باهراً في عزل الصوت وتلقّي الاتصالات. علاوةً على ذلك، تعد السمّاعات الحديثة بمزيد من التحسينات على مستوى مقاومة الغبار، والهندسة الصوتية المدعومة اليوم بميزة «لوسليس أوديو» المخصصة لخوذة «فيجن برو» التي تعتزم «أبل» طرحها في الأسواق هذا العام بسعر 3500 دولار، باختصار، تعدّ سماعات «إير بود برو 2» الجديدة أفضل توصية لمستخدمي أجهزة «أبل» على الرغم من سعرها الباهظ بعض الشيء.

إيرفان إير برو 3» (Earfun Air Pro 3): أفضل سماعات صغيرة عازلة للصوت ومناسبة للميزانية.

يجمع بين سمّاعات «إيرفان» عاملٌ واحدٌ ثابت: السعر المدروس. واليوم، عزّزت الشركة مزايا سماعاتها بنظام «كوالكوم QCC3071» على رقاقة وتقنية «أدابتيف AptX» التي تتوافق مع الكثير من الأجهزة (من بينها «أندرويد») والتي تدعم معيار «إل إي» الصوتي الجديد وبرمجية «إل سي 3» الصوتية (وتدعم أيضاً برمجية «AAC» لأجهزة «أبل»).

تتميز هذه السماعات بخفّة الوزن والراحة المطلقة أثناء الارتداء بفضل الأطراف السيليكونية المتينة لداخل الأذن. تضمّ «إيرفان إير برو 3» محرّكات (11 ملم) أكبر بقليل من سلفتها، وميزة عزل ضجيج محسّنة، وحياة بطارية أفضل (تدوم لسبع ساعات مع تشغيل ميزة عزل الضجيج، بحسب الشركة).

( الشرق الأوسط)