Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

محكمة روسية تأمر باعتقال المتحدث باسم ميتا

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1163952-638434537723519335.png
Doc-P-1163952-638434537723519335.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكدت محكمة في موسكو إنها أمرت بالاعتقال الغيابي للمتحدث باسم ميتا، آندي ستون، لمدة شهرين في انتظار المحاكمة في عدد من التهم المتعلقة بالإرهاب.

 
Advertisement

حيث ازداد عداء روسيا تجاه ميتا بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا في شهر شباط 2022.

 

ومنعت موسكو منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية لشركة ميتا بعد وقت قصير من بدء الصراع، وكانت منصة إنستاجرام تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين الروس.

 

في ذات الوقت منعت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا Roskomnadzor فيسبوك بعد أن قيدت ميتا الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية RT و Sputnik في الاتحاد الأوروبي.

 

كما أدانت روسيا ميتا بعد ذلك بارتكاب أنشطة متطرفة في البلاد. وفتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقًا جنائيًا مع ستون في أواخر العام الماضي دون الكشف عن اتهامات محددة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:02 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
15:30 | 2024-02-13
14:00 | 2024-02-13
12:00 | 2024-02-13
10:42 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24